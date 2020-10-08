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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1944194519461947> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Вів 13 жов, 2020 22:33 vitaliy_berdinskikh написав: А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?

А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?

Наверное теперь понял вашу фразу. Поскольку более половины огт посетителей форума не ни бе, ни ме по английски, то уж русский текст им и подавно не осилить.



vitaliy_berdinskikh написав: Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.



Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию. Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию.



Это была информация на конкретный пост. Получатель информации пока ее не опроверг.

А так без вопросов. Мне абсолютно все равно где и как желающие поехать в РФ будут знакомиться с правилами въезда. Наверное теперь понял вашу фразу. Поскольку более половины огт посетителей форума не ни бе, ни ме по английски, то уж русский текст им и подавно не осилить.Это была информация на конкретный пост. Получатель информации пока ее не опроверг.А так без вопросов. Мне абсолютно все равно где и как желающие поехать в РФ будут знакомиться с правилами въезда. tumos Повідомлень: 1211 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 22:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире Нидерланды вводят частичный карантин, запрещено собираться больше 4 человек, все рестораны и кафе закрываются, введен всеобщий масочный режим.



Как говорит Тракторист, издеваются над народом и не соблюдают Конституцию. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18682 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4482 раз. Подякували: 7212 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 22:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Достигнут отрицательный спад устойчивого роста уменьшения подъёма числа заболевших Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4674 З нами з: 03.12.14 Подякував: 674 раз. Подякували: 822 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 01:11 vitaliian написав: резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:



1. Меняются правила

.... резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:1. Меняются правила....

Пропустили ещё один момент:

Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

...

определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.



"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.

https://news.rbc.ua/rus/politics/krasnaya-zona-karantina-budet-opredelyatsya-1602597732.html

Прикинул для Харькова. При населении по данным Госстата 1,443 млн. 4.618 случаев за 14 дней, или 330 заболевших в сутки (в среднем за 14 дней). По этому критерию мы уже, по-моему, в красной зоне. Пропустили ещё один момент:Прикинул для Харькова. При населении по данным Госстата 1,443 млн. 4.618 случаев за 14 дней, или 330 заболевших в сутки (в среднем за 14 дней). По этому критерию мы уже, по-моему, в красной зоне. ЛАД 2 Повідомлень: 17350 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 01:40

Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.

Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.

И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл. Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.Никто не знает цену производителя? На сайтецен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл. ЛАД 2 Повідомлень: 17350 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 02:39 freeze написав:

Нет, не восприму, но полиции подчинюсь, так положено, потом можно обжаловать.

А что постановление кабмина, коллегиально проголосованное в том числе министром юстиции не зарегистрировано в минюсте ? Вы уверены ?





Мне кажется больше тут истерят о нарушении их прав ковидиоты, я лично спокойно отношусь к вопросу. Меня больше интересует научный аспект, а не юридические вопросы и защита прав негров или других угнетаемых.

По поводу сказки, что в любой момент можно поехать сейчас и привиться. Российский минздрав доложил, что к сегодняшнему дню привито полным циклом (как положено двумя вакцинами) две тысячи человек, очередь на месяцы. Нет, не восприму, но полиции подчинюсь, так положено, потом можно обжаловать.А что постановление кабмина, коллегиально проголосованное в том числе министром юстиции не зарегистрировано в минюсте ? Вы уверены ?Мне кажется больше тут истерят о нарушении их прав ковидиоты, я лично спокойно отношусь к вопросу. Меня больше интересует научный аспект, а не юридические вопросы и защита прав негров или других угнетаемых.По поводу сказки, что в любой момент можно поехать сейчас и привиться. Российский минздрав доложил, что к сегодняшнему дню привито полным циклом (как положено двумя вакцинами) две тысячи человек, очередь на месяцы.



Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём!

Регистрация в минюсте упомянута была применительно к другой ситуации, хотя не удивлюсь, если и в вашем варианте о подобной "мелочи"-"забыли". Если я правильно уловил хитросплетения

диалога с Трактористом, он ссылался на то, что по процедуре, сначала должно было быть проголосовано введение ЧП, а уж потом приниматься ограничения, предусмотренные оным. Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС.

О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают. Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины? Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём!Регистрация в минюсте упомянута была применительно к другой ситуации, хотя не удивлюсь, если и в вашем варианте о подобной "мелочи"-"забыли". Если я правильно уловил хитросплетениядиалога с Трактористом, он ссылался на то, что по процедуре, сначала должно было быть проголосовано введение ЧП, а уж потом приниматься ограничения, предусмотренные оным. Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС.О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают. Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины? drevlyanin Повідомлень: 175 З нами з: 01.04.20 Подякував: 103 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 08:43 drevlyanin написав: Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём! Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём!

У вас некоторая иллюзия насчёт Европы. В Европе толерантны к геям, мусульманам и тд, но совсем не толерантны к ковидиотам, конские штрафы, жесткие действия полиции.

Потому что свободу заражать других людей там не относят к основополагающим свободам человека. А людей, думающих, что это так и называют ковидиотами, термин пришёл к нам из Европы собственно.



drevlyanin написав: Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС. Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС.

Похоже вы не читали постановление КС, как и тракторист, кстати и я не читал, но по резюме из СМИ, ситуация выглядит иначе. КСУ просто указал, что ограничения свобод граждан не могут вводится подзаконными актами кабмина.

Но за юридические тонкости я не спорю, у нас тут много юристов и без меня.



drevlyanin написав: О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают. О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают.

В метро вакцинируют от гриппа. Кстати вроде более 20 процентов граждан там привилось от гриппа. Ситуация по сравнению с Украиной выглядит интересной, в это же самое время вакцины от гриппа только-только в малом количестве начинают появляться у нас. Видимо наши власти думают, что грипп украинцев не берёт или может думают по неграмотности, что грипп - это типа насморка.



drevlyanin написав: Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины? Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины?

Немного связано с этим, две вакцины делаются с периодичностью в две недели. Но насколько я понимаю, сейчас в РФ делают с черепашьей скоростью около 500 шт в день вакцины только врачам да каким-то VIP. До других групп населения дело не дошло. У вас некоторая иллюзия насчёт Европы. В Европе толерантны к геям, мусульманам и тд, но совсем не толерантны к ковидиотам, конские штрафы, жесткие действия полиции.Потому что свободу заражать других людей там не относят к основополагающим свободам человека. А людей, думающих, что это так и называют ковидиотами, термин пришёл к нам из Европы собственно.Похоже вы не читали постановление КС, как и тракторист, кстати и я не читал, но по резюме из СМИ, ситуация выглядит иначе. КСУ просто указал, что ограничения свобод граждан не могут вводится подзаконными актами кабмина.Но за юридические тонкости я не спорю, у нас тут много юристов и без меня.В метро вакцинируют от гриппа. Кстати вроде более 20 процентов граждан там привилось от гриппа. Ситуация по сравнению с Украиной выглядит интересной, в это же самое время вакцины от гриппа только-только в малом количестве начинают появляться у нас. Видимо наши власти думают, что грипп украинцев не берёт или может думают по неграмотности, что грипп - это типа насморка.Немного связано с этим, две вакцины делаются с периодичностью в две недели. Но насколько я понимаю, сейчас в РФ делают с черепашьей скоростью около 500 шт в день вакцины только врачам да каким-то VIP. До других групп населения дело не дошло. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18682 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4482 раз. Подякували: 7212 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 09:52 ЛАД написав: Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.

Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.

Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.

И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл. Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.Никто не знает цену производителя? На сайтецен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.



я в целом не доверяю отечественному производителю даже без подделок. я брал 3М ффп2 на прошлой неделе в розетке. там за 119 грн без клапана и за 149 с клапаном. вроде серия сделанная в британии (на сайте 3м в британии именно она и значится). но конечно может быть тоже подделка. сын говорит, в ней очень легко дышится, а это меня беспокоит, потому что в моей ффп3 до-ковидной закупки вдыхать приходится с усилием. но визуально выглядит очень правдободобно



вот такой https://www.3m.com.ua/3M/uk_UA/company- ... 499&rt=rud я в целом не доверяю отечественному производителю даже без подделок. я брал 3М ффп2 на прошлой неделе в розетке. там за 119 грн без клапана и за 149 с клапаном. вроде серия сделанная в британии (на сайте 3м в британии именно она и значится). но конечно может быть тоже подделка. сын говорит, в ней очень легко дышится, а это меня беспокоит, потому что в моей ффп3 до-ковидной закупки вдыхать приходится с усилием. но визуально выглядит очень правдободобновот такой It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3498 З нами з: 14.03.06 Подякував: 230 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 10:27

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.





Это чтобы сразу после выборов Киев,Харьков и т.д. закрыть? Чтобы акций протестов не было, если слуги 80% вдруг наберут Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина."Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.Это чтобы сразу после выборов Киев,Харьков и т.д. закрыть? Чтобы акций протестов не было, если слуги 80% вдруг наберут Lady_N Повідомлень: 62 З нами з: 05.07.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 10:43 freeze написав: У вас некоторая иллюзия насчёт Европы. В Европе толерантны к геям, мусульманам и тд, но совсем не толерантны к ковидиотам, конские штрафы, жесткие действия полиции.

Потому что свободу заражать других людей там не относят к основополагающим свободам человека. А людей, думающих, что это так и называют ковидиотами, термин пришёл к нам из Европы собственно.





Похоже вы не читали постановление КС, как и тракторист, кстати и я не читал, но по резюме из СМИ, ситуация выглядит иначе. КСУ просто указал, что ограничения свобод граждан не могут вводится подзаконными актами кабмина.

Но за юридические тонкости я не спорю, у нас тут много юристов и без меня.



. У вас некоторая иллюзия насчёт Европы. В Европе толерантны к геям, мусульманам и тд, но совсем не толерантны к ковидиотам, конские штрафы, жесткие действия полиции.Потому что свободу заражать других людей там не относят к основополагающим свободам человека. А людей, думающих, что это так и называют ковидиотами, термин пришёл к нам из Европы собственно.Похоже вы не читали постановление КС, как и тракторист, кстати и я не читал, но по резюме из СМИ, ситуация выглядит иначе. КСУ просто указал, что ограничения свобод граждан не могут вводится подзаконными актами кабмина.Но за юридические тонкости я не спорю, у нас тут много юристов и без меня.



По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний. Речь вроде бы шла о рамках ведения диалога, не? Или вам нравится, когда формат дискуссии скатывается до помоечного? Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?

По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме. По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний. Речь вроде бы шла о рамках ведения диалога, не? Или вам нравится, когда формат дискуссии скатывается до помоечного? Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме. drevlyanin Повідомлень: 175 З нами з: 01.04.20 Подякував: 103 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1944194519461947> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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