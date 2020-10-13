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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1944194519461947 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Сер 14 жов, 2020 11:02 drevlyanin написав: По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний. По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний.



Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.



drevlyanin написав: Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав? Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?



Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.



drevlyanin написав: По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме. По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме.

Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное.

Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу. Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное.Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18685 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4481 раз. Подякували: 7212 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50

Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava . Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц . При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.

Но речь не об этом.

Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.



Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove ?

Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.

"Далi буде". Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь -. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.Но речь не об этом.Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этиместь смысл обсуждатьдействий государства, а не их законность. Для обсужденияжелающие могли бы создать новую ветку.Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде". ЛАД 2 Повідомлень: 17351 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1944194519461947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 14 жов, 2020 12:48