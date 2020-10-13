drevlyanin написав:По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний.
Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.
drevlyanin написав:Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?
Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.
drevlyanin написав:По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме.
Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное. Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.
Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС? Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями. Но речь не об этом. Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.