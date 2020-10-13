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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1944194519461947

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:02

  drevlyanin написав:По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний.


Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.

  drevlyanin написав:Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?


Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.

  drevlyanin написав:По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме.

Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное.
Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50

Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?
Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.
Но речь не об этом.
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".
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