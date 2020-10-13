drevlyanin написав:По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний.
Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.
drevlyanin написав:Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?
Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.
drevlyanin написав:По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме.
Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное. Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.
Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС? Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями. Но речь не об этом. Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС? Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями. Но речь не об этом. Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму. Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд.
ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС? Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями. Но речь не об этом. Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии
Интересно! Есть такая карта - https://news.google.com/covid19/map?hl=ru&mid=%2Fg%2F1tjwg7y4&gl=UA&ceid=UA%3Aru. Сегодня ночью смотрел по ней заболеваемость по Харькову за 14 дней (цифру приводил в ночном посте). Сейчас хотел посмотреть по другим городам, но уже не показывает, только по областям. Кроме "город Киев", по которому "Нет данных". Засекретили? Или показывают только ночью (вечером?) по результатам дня? Проверю вечером.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 жов, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС? Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями. Но речь не об этом. Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии
В інших країнах пішла друга хвиля. У нас до небувалих висот роздмухується перша.В Західній Європі при зростанні летальність залишається низькою. Чи підведенням кисню і всіма іншими нагальними речима в нас так само забезпечені лікарні як на Заході?
ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму. Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд.
Боюсь не варто. Логика у людей (во всяком случае, у большинства) отсутствует напрочь. Руководствуются не знаю чем - эмоциями, политвзглядами, верой или недоверием к конкретным политикам, мифами и конспирологию. Чем угодно, кроме фактов. Наш форум - подтверждение. Практически никто не изменил позицию за полгода.
блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ... ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее ! я бы пошел дальше и по адресах расписал например Львов - ул.Менчникова на ИВЛ Х человек на кислороде Y человек - ... - не хватает кислорода для Z человек Киев -....
и так далее... Дайте статистику и волонтерЫ подтянуться
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Пенсионер написав:...... Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии
О Западе не скажу, не готов обсуждать. Но чем объяснить резкий рост в Харькове на фоне остальной Украины? Мы уже далеко впереди даже Киева (с учётом численности населения). Насчёт "мало кто реально понимает" - мне кажется, что вообще никто. Послушал интервью Комаровского грузинам https://youtu.be/L6DX69U5iVo. Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все, порекомендовал бабушек отправить в глухой горный аул и практически пропагандирует массовые мероприятия на открытом воздухе, где люди получат малые дозы вируса и благодаря этому не заболеют серьёзно, а выработают иммунитет, фактически заменив вакцинацию. Что-то близкое к шведской модели. Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.
yama написав:..... Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство.
Откуда такое впечатление?
Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались.
Вообще-то, с воспалением лёгких старались положить в больницу всегда и без всякого ковида.
...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...
Не знаю, моего свата выписали, по-моему, через 3 или 4 дня после снятия с кислорода. Опять же, не знаю, как во Львове, в Харькове лёгких в больницу не кладут.
ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !
Думаю, такая статистика есть. Почему её не публикуют в СМИ, не знаю.
и волонтерЫ подтянуться
Не знаю, чем помогут волонтеры при нехватке коек вообще и коек с подведенным кислородом, в частности.