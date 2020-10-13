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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1945194619471948> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Сер 14 жов, 2020 11:02 drevlyanin написав: По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний. По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний.



Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.



drevlyanin написав: Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав? Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?



Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.



drevlyanin написав: По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме. По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме.

Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное.

Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу. Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное.Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18685 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4482 раз. Подякували: 7212 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50

Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava . Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц . При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.

Но речь не об этом.

Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.



Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove ?

Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.

"Далi буде". Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь -. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.Но речь не об этом.Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этиместь смысл обсуждатьдействий государства, а не их законность. Для обсужденияжелающие могли бы создать новую ветку.Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде". ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:22 ЛАД написав: Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?

Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava . Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц . При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.

Но речь не об этом.

Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.



Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove ?

Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.

"Далi буде". Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь -. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.Но речь не об этом.Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этиместь смысл обсуждатьдействий государства, а не их законность. Для обсужденияжелающие могли бы создать новую ветку.Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде".

ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму.

Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд. ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму.Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд. stargazer Повідомлень: 1117 З нами з: 15.04.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:25 ЛАД написав: Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?

Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava . Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц . При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.

Но речь не об этом.

Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.



Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove ?

Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.

"Далi буде". Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь -. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.Но речь не об этом.Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этиместь смысл обсуждатьдействий государства, а не их законность. Для обсужденияжелающие могли бы создать новую ветку.Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде".

Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии Пенсионер

Повідомлень: 1812 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:28

Есть такая карта - https://news.google.com/covid19/map?hl=ru&mid=%2Fg%2F1tjwg7y4&gl=UA&ceid=UA%3Aru .

Сегодня ночью смотрел по ней заболеваемость по Харькову за 14 дней (цифру приводил в ночном посте).

Сейчас хотел посмотреть по другим городам, но уже не показывает, только по областям. Кроме "город Киев", по которому "Нет данных".

Засекретили?

Или показывают только ночью (вечером?) по результатам дня?

Проверю вечером. Интересно!Есть такая карта -Сегодня ночью смотрел по ней заболеваемость по Харькову за 14 дней (цифру приводил в ночном посте).Сейчас хотел посмотреть по другим городам, но уже не показывает, только по областям. Кроме "город Киев", по которому "Нет данных".Засекретили?Или показывают только ночью (вечером?) по результатам дня?Проверю вечером. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 жов, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:32 Пенсионер написав: ЛАД написав: Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?

Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava . Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц . При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.

Но речь не об этом.

Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.



Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove ?

Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.

"Далi буде". Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь -. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.Но речь не об этом.Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этиместь смысл обсуждатьдействий государства, а не их законность. Для обсужденияжелающие могли бы создать новую ветку.Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде".

Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии

В інших країнах пішла друга хвиля. У нас до небувалих висот роздмухується перша.В Західній Європі при зростанні летальність залишається низькою. Чи підведенням кисню і всіма іншими нагальними речима в нас так само забезпечені лікарні як на Заході? В інших країнах пішла друга хвиля. У нас до небувалих висот роздмухується перша.В Західній Європі при зростанні летальність залишається низькою. Чи підведенням кисню і всіма іншими нагальними речима в нас так само забезпечені лікарні як на Заході? stargazer Повідомлень: 1117 З нами з: 15.04.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:35 stargazer написав: ЛАД написав: .....

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove ?

Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.

"Далi буде". .....Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде".

ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму.

Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд. ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму.Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд.

Боюсь не варто.

Логика у людей (во всяком случае, у большинства) отсутствует напрочь. Руководствуются не знаю чем - эмоциями, политвзглядами, верой или недоверием к конкретным политикам, мифами и конспирологию.

Чем угодно, кроме фактов.

Наш форум - подтверждение. Практически никто не изменил позицию за полгода. Боюсь не варто.Логика у людей (во всяком случае, у большинства) отсутствует напрочь. Руководствуются не знаю чем - эмоциями, политвзглядами, верой или недоверием к конкретным политикам, мифами и конспирологию.Чем угодно, кроме фактов.Наш форум - подтверждение. Практически никто не изменил позицию за полгода. ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...

ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !

я бы пошел дальше и по адресах расписал

например

Львов

- ул.Менчникова на ИВЛ Х человек на кислороде Y человек

- ...

- не хватает кислорода для Z человек

Киев

-....



и так далее...

Дайте статистику и волонтерЫ подтянуться як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2802 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5417 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 13:51 Пенсионер написав: ......

Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии ......Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии

О Западе не скажу, не готов обсуждать.

Но чем объяснить резкий рост в Харькове на фоне остальной Украины? Мы уже далеко впереди даже Киева (с учётом численности населения).

Насчёт "мало кто реально понимает" - мне кажется, что вообще никто. Послушал интервью Комаровского грузинам https://youtu.be/L6DX69U5iVo . Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все , порекомендовал бабушек отправить в глухой горный аул и практически пропагандирует массовые мероприятия на открытом воздухе, где люди получат малые дозы вируса и благодаря этому не заболеют серьёзно, а выработают иммунитет, фактически заменив вакцинацию. Что-то близкое к шведской модели.

Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать. О Западе не скажу, не готов обсуждать.Но чем объяснить резкий рост в Харькове на фоне остальной Украины? Мы уже далеко впереди даже Киева (с учётом численности населения).Насчёт "мало кто реально понимает" - мне кажется, что вообще никто. Послушал интервью Комаровского грузинам. Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся, порекомендовал бабушек отправить в глухой горный аул и практически пропагандирует массовые мероприятия на открытом воздухе, где люди получат малые дозы вируса и благодаря этому не заболеют серьёзно, а выработают иммунитет, фактически заменив вакцинацию. Что-то близкое к шведской модели.Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать. ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 14:15 yama написав: .....

Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство. .....Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство.

Откуда такое впечатление?



Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались.

Вообще-то, с воспалением лёгких старались положить в больницу всегда и без всякого ковида.



...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...

Не знаю, моего свата выписали, по-моему, через 3 или 4 дня после снятия с кислорода.

Опять же, не знаю, как во Львове, в Харькове лёгких в больницу не кладут.



ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !

Думаю, такая статистика есть. Почему её не публикуют в СМИ, не знаю.



и волонтерЫ подтянуться

Не знаю, чем помогут волонтеры при нехватке коек вообще и коек с подведенным кислородом, в частности. Откуда такое впечатление?Вообще-то, с воспалением лёгких старались положить в больницуи без всякого ковида.Не знаю, моего свата выписали, по-моему, через 3 или 4 дня после снятия с кислорода.Опять же, не знаю, как во Львове, в Харькове лёгких в больницу не кладут.Думаю, такая статистика есть. Почему её не публикуют в СМИ, не знаю.Не знаю, чем помогут волонтеры при нехватке коек вообще и коек с подведенным кислородом, в частности. ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1945194619471948> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7248 1660578

ЛОБ Сер 14 жов, 2020 14:16