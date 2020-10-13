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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1945194619471948>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:02

  drevlyanin написав:По моему, уже начался спор, ради спора. У меня давно нет никаких иллюзий, но где чёрт возьми я говорил о свободе заражать других? Додумывать за собеседника это уже что то из предвыборных кампаний.


Я про вас вообще ничего не говорил, кроме того что вы ошибаетесь насчёт направлений толерантности в Европе и объяснил на примерах почему это так. Так что из нас что додумал, это вопрос не ко мне.

  drevlyanin написав:Ну типа мне можно оскорблять собеседников потому, что я прав?


Обычно так и происходит, если пять раз объяснил элементарные вещи, то на шестой хочется сказать более конкретно. Поэтому я и не работаю по своей специальности преподаватель, не моё, каюсь.

  drevlyanin написав:По второму абзацу, вы сказали ровно то, что и я но в более обтекаемой форме.

Не ровно тоже, что и вы, а ровно противоположное.
Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50

Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?
Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.
Но речь не об этом.
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:22

  ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?
Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.
Но речь не об этом.
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".

ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму.
Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:25

  ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?
Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.
Но речь не об этом.
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".

Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:28

Интересно!
Есть такая карта - https://news.google.com/covid19/map?hl=ru&mid=%2Fg%2F1tjwg7y4&gl=UA&ceid=UA%3Aru.
Сегодня ночью смотрел по ней заболеваемость по Харькову за 14 дней (цифру приводил в ночном посте).
Сейчас хотел посмотреть по другим городам, но уже не показывает, только по областям. Кроме "город Киев", по которому "Нет данных".
Засекретили? :)
Или показывают только ночью (вечером?) по результатам дня?
Проверю вечером.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 жов, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:32

  Пенсионер написав:
  ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?
Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.
Но речь не об этом.
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".

Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии

В інших країнах пішла друга хвиля. У нас до небувалих висот роздмухується перша.В Західній Європі при зростанні летальність залишається низькою. Чи підведенням кисню і всіма іншими нагальними речима в нас так само забезпечені лікарні як на Заході?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:35

  stargazer написав:
  ЛАД написав:.....
Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".

ЛАДе це варто цитувати, можливо не тут, чи не лише тут, тут вже 100 раз взивалося до розуму.
Концерти, футболи з глядачами продовжуються. А люди далі думають що це нежить, треба пропаритися і все буде ґуд.

Боюсь не варто.
Логика у людей (во всяком случае, у большинства) отсутствует напрочь. Руководствуются не знаю чем - эмоциями, политвзглядами, верой или недоверием к конкретным политикам, мифами и конспирологию.
Чем угодно, кроме фактов.
Наш форум - подтверждение. Практически никто не изменил позицию за полгода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...
ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !
я бы пошел дальше и по адресах расписал
например
Львов
- ул.Менчникова на ИВЛ Х человек на кислороде Y человек
- ...
- не хватает кислорода для Z человек
Киев
-....

и так далее...
Дайте статистику и волонтерЫ подтянуться
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:51

  Пенсионер написав:......
Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии

О Западе не скажу, не готов обсуждать.
Но чем объяснить резкий рост в Харькове на фоне остальной Украины? Мы уже далеко впереди даже Киева (с учётом численности населения).
Насчёт "мало кто реально понимает" - мне кажется, что вообще никто. Послушал интервью Комаровского грузинам https://youtu.be/L6DX69U5iVo. Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все, порекомендовал бабушек отправить в глухой горный аул и практически пропагандирует массовые мероприятия на открытом воздухе, где люди получат малые дозы вируса и благодаря этому не заболеют серьёзно, а выработают иммунитет, фактически заменив вакцинацию. Что-то близкое к шведской модели.
Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:15

  yama написав:.....
Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство.

Откуда такое впечатление?

Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались.

Вообще-то, с воспалением лёгких старались положить в больницу всегда и без всякого ковида.

...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...

Не знаю, моего свата выписали, по-моему, через 3 или 4 дня после снятия с кислорода.
Опять же, не знаю, как во Львове, в Харькове лёгких в больницу не кладут.

ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !

Думаю, такая статистика есть. Почему её не публикуют в СМИ, не знаю.

и волонтерЫ подтянуться

Не знаю, чем помогут волонтеры при нехватке коек вообще и коек с подведенным кислородом, в частности.
ЛАД
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