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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1945194619471948

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:23

  ЛАД написав:Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все,

Ещё, примерно в июне месяце, мой семейный врач, после дежурств в инфекционном отделении сказал по ковиду "переболеем все, 3% умрут". Тогда я скептически к этому относился.
  ЛАД написав:Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.

Тут не удивительно, Комар привык лицом торговать на любой хайповой теме, а тут до него дошло реальное положение дел, вот он и растерян

Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:27

Мы что-то растеклись мыслию по древу. :)
Ночью задавал вопрос о респираторах (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5076963#p5076963).
Спасибо adeges за ответ. Больше никто не знает?
Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?
Подожду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:40

  pesikot написав:.....
Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true

Такое не происходило ни при одной болезни.
Чем ковид лучше?
ЛАД
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