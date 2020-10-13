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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 14:23
ЛАД написав:
Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все
,
Ещё, примерно в июне месяце, мой семейный врач, после дежурств в инфекционном отделении сказал по ковиду "переболеем все, 3% умрут". Тогда я скептически к этому относился.
ЛАД написав:
Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.
Тут не удивительно, Комар привык лицом торговать на любой хайповой теме, а тут до него дошло реальное положение дел, вот он и растерян
Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 14 жов, 2020 14:27
Мы что-то растеклись мыслию по древу.
Ночью задавал вопрос о респираторах (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5076963#p5076963
).
Спасибо adeges
за ответ. Больше никто не знает?
Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?
Подожду.
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ЛАД
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Додано: Сер 14 жов, 2020 14:40
pesikot написав:
.....
Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true
Такое не происходило ни при одной
болезни.
Чем ковид лучше?
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ЛАД
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