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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1945194619471948 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Сер 14 жов, 2020 14:23 ЛАД написав: Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все ,

Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся

Ещё, примерно в июне месяце, мой семейный врач, после дежурств в инфекционном отделении сказал по ковиду "переболеем все, 3% умрут". Тогда я скептически к этому относился.

ЛАД написав: Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать. Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.

Тут не удивительно, Комар привык лицом торговать на любой хайповой теме, а тут до него дошло реальное положение дел, вот он и растерян



Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true Ещё, примерно в июне месяце, мой семейный врач, после дежурств в инфекционном отделении сказал по ковиду "переболеем все, 3% умрут". Тогда я скептически к этому относился.Тут не удивительно, Комар привык лицом торговать на любой хайповой теме, а тут до него дошло реальное положение дел, вот он и растерянЯ уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5371 З нами з: 31.08.09 Подякував: 352 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 14:27

Ночью задавал вопрос о респираторах (

Спасибо adeges за ответ. Больше никто не знает?

Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?

Подожду. Мы что-то растеклись мыслию по древу.Ночью задавал вопрос о респираторах ( https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5076963#p5076963 ).Спасибоза ответ. Больше никто не знает?Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?Подожду. ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 14:40 pesikot написав: .....

Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true .....Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true

Такое не происходило ни при одной болезни.

Чем ковид лучше? Такое не происходилоболезни.Чем ковид лучше? ЛАД 2 Повідомлень: 17357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1945194619471948 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 14 жов, 2020 14:16