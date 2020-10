Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся

Ещё, примерно в июне месяце, мой семейный врач, после дежурств в инфекционном отделении сказал по ковиду "переболеем все, 3% умрут". Тогда я скептически к этому относился.

ЛАД написав: Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать. Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.

Тут не удивительно, Комар привык лицом торговать на любой хайповой теме, а тут до него дошло реальное положение дел, вот он и растерян



Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true Ещё, примерно в июне месяце, мой семейный врач, после дежурств в инфекционном отделении сказал по ковиду "переболеем все, 3% умрут". Тогда я скептически к этому относился.Тут не удивительно, Комар привык лицом торговать на любой хайповой теме, а тут до него дошло реальное положение дел, вот он и растерянЯ уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Ночью задавал вопрос о респираторах (

Спасибо adeges за ответ. Больше никто не знает?

Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?

Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true .....Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true

Такое не происходило ни при одной болезни.

Несколько дней назад докладывал Степанов, что задействовано на тот день 411 аппаратов ИВЛ. Часто озвучивается этот показатель на ежедневных брифингах министра.



yama написав: Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому)



Вот когда вы будете работать врачом, тогда и будете решать и не госпитализировать 95 процентов. А пока это ни о чём, мне кажется, что почти все должны лечиться дома, а врачам так не кажется.



yama написав: По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету !



Критерии даже здесь на ветке выкладывали, министр Степанов несколько раз повторял на брифинге. Как говорится кто не хочет ничего слышать, тот и не услышит.

В березні партії тих респіраторів БУК-3 FFP3 , які експортувалися в Іспанію згідно митної деларації коштували 7500$ за 100тис.шт, близько 2грн/шт в опті. Після зростання попиту ціна для внутрішнього ринку виросла в 10-20 раз)) В березні партії тих респіраторів БУК-3 FFP3 , які експортувалися в Іспанію згідно митної деларації коштували 7500$ за 100тис.шт, близько 2грн/шт в опті. Після зростання попиту ціна для внутрішнього ринку виросла в 10-20 раз)) stryzhko Повідомлень: 1334 З нами з: 04.10.16 Подякував: 330 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 15:12 ЛАД написав: pesikot написав: .....

Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true .....Я уже высказывал мысль, что переболеем все без исключения. Кто-то легко, кто-то серьёзно. Sad but true

Такое не происходило ни при одной болезни.

Чем ковид лучше? Такое не происходилоболезни.Чем ковид лучше?

Ну не скажите, тем же ОРВИ в сезон тоже могут все переболеть. Только кто-то вечером пару-раз чихнёт, а кто-то 3 дня температурой помучается



Ну не скажите, тем же ОРВИ в сезон тоже могут все переболеть. Только кто-то вечером пару-раз чихнёт, а кто-то 3 дня температурой помучаетсяС ковидом несколько похуже, ковид обостряет сопутствующие болезни. Особенно, болезни действующие на сосуды, например, диабет

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Да, многие заметили, что Петр Алексеевич сильно похудел за время болезни.

блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...

Если пациент не может ходить, дышать и пить сам, то ему место уже не в инфекционке, а в реанимации.

С ковидными пневмониями беда в том, что больные могут улететь в пике буквально в считанные часы или внезапно впасть в кому, оставаясь до самого последнего момента в полном адеквате и в визуально нормальном состоянии. При домашнем лечении такое внезапное ухудшение чревато летальным исходом.

Если пациент не может ходить, дышать и пить сам, то ему место уже не в инфекционке, а в реанимации.С ковидными пневмониями беда в том, что больные могут улететь в пике буквально в считанные часы или внезапно впасть в кому, оставаясь до самого последнего момента в полном адеквате и в визуально нормальном состоянии. При домашнем лечении такое внезапное ухудшение чревато летальным исходом.И по крайней мере смешно требовать четкой статистики в стране тотального бардака на всех уровнях. Радуйтесь, что хоть финансирование на лечение Ковида выделяют.

ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !

я бы пошел дальше и по адресах расписал

например

Львов

- ул.Менчникова на ИВЛ Х человек на кислороде Y человек

- ...

- не хватает кислорода для Z человек

Киев

-....



и так далее...

блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее !я бы пошел дальше и по адресах расписалнапримерЛьвов- ул.Менчникова на ИВЛ Х человек на кислороде Y человек- ...- не хватает кислорода для Z человекКиев-....и так далее...Дайте статистику и волонтерЫ подтянуться



Вот тут понятно про то кого как госпитализируют и как там дела с кислородом



Вот тут понятно про то кого как госпитализируют и как там дела с кислородомhttps://zn.ua/HEALTH/covid-19-borba-vruchnuju.html

Ночью задавал вопрос о респираторах (

Спасибо adeges за ответ. Больше никто не знает?

Мы что-то растеклись мыслию по древу.Ночью задавал вопрос о респираторах ( https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5076963#p5076963 ).Спасибоза ответ. Больше никто не знает?



В епіцентрі є від 60 до 160 різні модифікації. Там х-ки та відгуки https://epicentrk.ua/ua/shop/respirator ... ?sort=desc



Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?

Подожду.



Готуються до факельної ходи.



freeze написав: Да, многие заметили, что Петр Алексеевич сильно похудел за время болезни. Да, многие заметили, что Петр Алексеевич сильно похудел за время болезни.



В епіцентрі є від 60 до 160 різні модифікації. Там х-ки та відгукиГотуються до факельної ходи.Багато різко худне. В мене родичка -14 кг за тиждень.

