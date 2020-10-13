yama написав:блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ .
Несколько дней назад докладывал Степанов, что задействовано на тот день 411 аппаратов ИВЛ. Часто озвучивается этот показатель на ежедневных брифингах министра.
yama написав:Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому)
Вот когда вы будете работать врачом, тогда и будете решать и не госпитализировать 95 процентов. А пока это ни о чём, мне кажется, что почти все должны лечиться дома, а врачам так не кажется.
yama написав:По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету !
Критерии даже здесь на ветке выкладывали, министр Степанов несколько раз повторял на брифинге. Как говорится кто не хочет ничего слышать, тот и не услышит. Прошлый раз вы негодовали, почему не публикуют точное количество тестов ПЦР и ИФА. Я уже не стал тогда говорить, что ежедневно докладываются эти цифры МОЗ.
В березні партії тих респіраторів БУК-3 FFP3 , які експортувалися в Іспанію згідно митної деларації коштували 7500$ за 100тис.шт, близько 2грн/шт в опті. Після зростання попиту ціна для внутрішнього ринку виросла в 10-20 раз))
yama написав:блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ...
Если пациент не может ходить, дышать и пить сам, то ему место уже не в инфекционке, а в реанимации. С ковидными пневмониями беда в том, что больные могут улететь в пике буквально в считанные часы или внезапно впасть в кому, оставаясь до самого последнего момента в полном адеквате и в визуально нормальном состоянии. При домашнем лечении такое внезапное ухудшение чревато летальным исходом. И по крайней мере смешно требовать четкой статистики в стране тотального бардака на всех уровнях. Радуйтесь, что хоть финансирование на лечение Ковида выделяют.
yama написав:блин да покажите уже реальное фото\видео или оф. статистику сколько у нас людей конкретно на кислороде в эту минуту и сколько на ИВЛ . Оперируют койками ну так в 95% случаев те кто на койках могли бы лечиться дома ( принимая таблетки и пользуясь инструкцией самоспасения по Комаровскому) , большинство и лечиться дома . Если человек может ходить дышать пить сам то ему не место в больнице занимать койку , а такое впечатление что там таких большинство . Воспаление легких при ковид вполне нормально лечиться дома и некоторые мои знакомые дома и болели в кислороде не нуждались. По какому критерию и кого ложат в больницу - официальной информации нету ! У нас все койки заняты ... кем чем ? какое состояние у больных ? нуждаются ли они в стационаре ...или как мои знакомые скучают и работают из бокса инфекицоной больницы по телефону , а их еще неделю держат после спада температуры ... ВСе пишут страшные истории , а реальной статистики не публикуют - почему ??? не ужели так сложно попросить глав врачей всех больниц посчитать количество пациентов на кислороде и доложить в центр за час два такая статистика со всей Украины будет готова - но нет ж ее ! я бы пошел дальше и по адресах расписал например Львов - ул.Менчникова на ИВЛ Х человек на кислороде Y человек - ... - не хватает кислорода для Z человек Киев -....
и так далее... Дайте статистику и волонтерЫ подтянуться
Вот тут понятно про то кого как госпитализируют и как там дела с кислородом