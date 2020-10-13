ЛАД написав:

1 месяц

здесь

рациональность

законности

Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь -. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.Но речь не об этом.Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этиместь смысл обсуждатьдействий государства, а не их законность. Для обсужденияжелающие могли бы создать новую ветку.Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -Цитировать не буду, но, похоже, это только начало."Далi буде".