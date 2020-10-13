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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1947194819491950>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:37

  freeze написав:
  pesikot написав:С ковидом несколько похуже, ковид обостряет сопутствующие болезни. Особенно, болезни действующие на сосуды, например, диабет

Да, многие заметили, что Петр Алексеевич сильно похудел за время болезни.

И перед болезнью
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:42

  ЛАД написав:Сегодня, правда, мало участников. Все в церкви, молятся?
Подожду.

Заболели ковидом.
Кстати о церквях. Это как раз эпицентры распространения
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:52

  ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС?
Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями.
Но речь не об этом.
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Не хочу драматизировать ситуацию, но просто интересно, при эпидемиях насморка такое бывает -
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135765-berhamskij-stsenarij-anestezioloh-rasskazal-o-situatsii-s-covid-19-v-kharkove?
Цитировать не буду, но, похоже, это только начало.
"Далi буде".

если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:54

  Ой+ написав:.....
В епіцентрі є від 60 до 160 різні модифікації. Там х-ки та відгуки https://epicentrk.ua/ua/shop/respirator ... ?sort=desc
...

Даже в одном магазине есть цена на FFFP3 с клапаном 77, 85 и 125 грн за штуку. При этом за 10 шт. 1300 грн, т.е. по 130 грн за штуку.
Вызывает массу вопросов.
Так не бывает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:56

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:.....
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
....

если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:01

  ЛАД написав:
  Пенсионер написав:......
Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии

О Западе не скажу, не готов обсуждать.
Но чем объяснить резкий рост в Харькове на фоне остальной Украины? Мы уже далеко впереди даже Киева (с учётом численности населения).
Насчёт "мало кто реально понимает" - мне кажется, что вообще никто. Послушал интервью Комаровского грузинам https://youtu.be/L6DX69U5iVo. Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все, порекомендовал бабушек отправить в глухой горный аул и практически пропагандирует массовые мероприятия на открытом воздухе, где люди получат малые дозы вируса и благодаря этому не заболеют серьёзно, а выработают иммунитет, фактически заменив вакцинацию. Что-то близкое к шведской модели.
Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.

Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:06

  freeze написав:
  pesikot написав:С ковидом несколько похуже, ковид обостряет сопутствующие болезни. Особенно, болезни действующие на сосуды, например, диабет

Да, многие заметили, что Петр Алексеевич сильно похудел за время болезни.

половина населения Украины с большой радостью поставила бы свечки за его упокой, но он в очередной раз нас разочаровал... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:08

  Тракторист написав:половина населения Украины с большой радостью поставила бы свечки за его упокой, но он в очередной раз нас разочаровал... :mrgreen:

Говорить от имени большинства, не имея на то полномочий - это психическое расстройство
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 жов, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...

Якби імунітет зберігався пожиттєво, то певний сенс, у такій "вакцинації" молоді, мав би сенс. А так, на три-чотири місяці імунітету, зводять всі ці балачки про колективний імунітет до свідомого знищення населення.
Залишаєтся сподіватись на тотальний масковий режим чи гарну вакцину, з довгим періодом захисту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:09

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:С ковидом несколько похуже, ковид обостряет сопутствующие болезни. Особенно, болезни действующие на сосуды, например, диабет

Да, многие заметили, что Петр Алексеевич сильно похудел за время болезни.

половина населения Украины с большой радостью поставила бы свечки за его упокой, но он в очередной раз нас разочаровал... :mrgreen:

Очередной грипп...
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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