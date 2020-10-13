ЛАД написав:Вот просто интересно, нашим страдателям о строгой законности стало бы легче, если бы объявили ЧП или ЧС? Кстати, многие пишущие, по-моему, не знают разницу между этими понятиями. Ликбез проводить не буду, популярно изложено здесь - https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/193905_chrezvychaynaya-situatsiya-ili-chrezvychaynoe-polozhenie-kak-ogranichivayutsya-nashi-prava. Замечу только, что при ЧС не ограничиваются права, а ЧП может вводиться на 1 месяц. При вводе ЧП те ограничения прав, которыми возмущаются сегодня, показались бы детскими шалостями. Но речь не об этом. Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
ЛАД написав:..... Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку. ....
если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?
Пенсионер написав:...... Как думаете почему так произошло, концерты политики проводили в Харькове, а пик заболеваемости Ковид19 зафиксирован в Чехии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и т.д. Практически по всей Европе, Украина не исключение. Посмотрите как меняется синхронно заболеваемость по континентам. Практически синхронно рост был сначала в Европе, затем спад в Европе и рост в Америке сначала в Северной, затем в Южной, теперь спад в Америке и рост снова в Европе. Мало кто реально понимает что происходит и какие меры предпринимать. Журналисты и политики просто ловят хайп на событии
О Западе не скажу, не готов обсуждать. Но чем объяснить резкий рост в Харькове на фоне остальной Украины? Мы уже далеко впереди даже Киева (с учётом численности населения). Насчёт "мало кто реально понимает" - мне кажется, что вообще никто. Послушал интервью Комаровского грузинам https://youtu.be/L6DX69U5iVo. Он неожиданно заявил, что с вирусом встретятся все, порекомендовал бабушек отправить в глухой горный аул и практически пропагандирует массовые мероприятия на открытом воздухе, где люди получат малые дозы вируса и благодаря этому не заболеют серьёзно, а выработают иммунитет, фактически заменив вакцинацию. Что-то близкое к шведской модели. Рассказывал он всё очень уверенным тоном (как и всегда), но у меня сложилось впечатление, что он растерян и сам не понимает, что делать.
Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...
Якби імунітет зберігався пожиттєво, то певний сенс, у такій "вакцинації" молоді, мав би сенс. А так, на три-чотири місяці імунітету, зводять всі ці балачки про колективний імунітет до свідомого знищення населення. Залишаєтся сподіватись на тотальний масковий режим чи гарну вакцину, з довгим періодом захисту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.