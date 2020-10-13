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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:10
ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав:
.....Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
....
если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?
а в чём рациональность нарушения закона? да и большинство принимаемых мер граничит с идеотизмом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:13
lapay написав: Тракторист написав:
Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...
Якби імунітет зберігався пожиттєво, то певний сенс, у такій "вакцинації" молоді, мав би сенс. А так, на три-чотири місяці імунітету, зводять всі ці балачки про колективний імунітет до свідомого знищення населення.
Залишаєтся сподіватись на тотальний масковий режим чи гарну вакцину, з довгим періодом захисту.
если следовать вашим рассуждениям, то и вакцинация также бесполезна?
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:23
Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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