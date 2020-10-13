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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1947194819491950

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:10

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:.....
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
....

если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?

а в чём рациональность нарушения закона? да и большинство принимаемых мер граничит с идеотизмом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:13

  lapay написав:
  Тракторист написав:Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...

Якби імунітет зберігався пожиттєво, то певний сенс, у такій "вакцинації" молоді, мав би сенс. А так, на три-чотири місяці імунітету, зводять всі ці балачки про колективний імунітет до свідомого знищення населення.
Залишаєтся сподіватись на тотальний масковий режим чи гарну вакцину, з довгим періодом захисту.

если следовать вашим рассуждениям, то и вакцинация также бесполезна?

ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:23

  Тракторист написав:ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...


Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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