ЛАД написав:..... Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку. ....
если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?
а в чём рациональность нарушения закона? да и большинство принимаемых мер граничит с идеотизмом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...
Якби імунітет зберігався пожиттєво, то певний сенс, у такій "вакцинації" молоді, мав би сенс. А так, на три-чотири місяці імунітету, зводять всі ці балачки про колективний імунітет до свідомого знищення населення. Залишаєтся сподіватись на тотальний масковий режим чи гарну вакцину, з довгим періодом захисту.
если следовать вашим рассуждениям, то и вакцинация также бесполезна?
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:если следовать вашим рассуждениям, то и вакцинация также бесполезна?
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
При вакцинації летальність на кілька порядків меньша, ніж при хворобі. Ідіотизмом тотальний масковий режим був би тоді, коли ковідні хвори мали б характерні ознаки. А так як в половині випадків хвороба безсимптомна, довгий інкубаційній період, коли "здорові" заражають здорових, то тільки це і може врятувати, без локдауна. Власне тому ковід-19 і став пандемією, що великий відсоток "здорових" і висока заразність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Алла Мироненко Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України
Збільшувати карантинні обмеження зараз навряд чи потрібно, це пізно робити на стадії, коли процес вже так масово запущено.
Не потрібно було поспішати вводити обмеження, коли в країні ще не було поширення. Але це зробили — і від цього постраждала економіка. Тепер ці дії, навпаки, будуть трохи запізнылими. Тепер потрібно сприяти відповідній організації медичної служби, щоб зменшити кількість втрат, тому що вже зараз у Києві навіть нікуди класти хворих.
Варто пам’ятати, що люди заражаються у першу чергу в сім'ї, там, де не дотримуються правил індивідуального захисту. Якщо люди не дотримуватимуться цих правил, вони хворітимуть та заражатимуться. Тут не принципово, який буде карантин — жорсткий чи не жорсткий.
Коли люди їздять у транспорті, вони фактично всі перебувають у масках і не інфікуються. Зараження відбувається при тривалому близькому контакті. Як правило, пасажир громадського транспорту не проводить у ньому пів дня, не вживає там їжу та не скидає маску. Тому, коли всі в масках, людині нічого не загрожує, але коли хтось приходить додому хворий і на це вчасно не відреагували, а саме: не вдягли маски, не ізолювали хворого — то, звичайно, сім'я буде також інфікована.
Малі діти та школярі хворіють безсимптомно, або малосимптомно, але хворіючи, вони створюють той імунний прошарок суспільства, який захистить від інфікування в подальшому. Якщо в сім'ї є школяр або дитина, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, до неї дідусі та бабусі мають ставитися, як до потенційного джерела інфекції, тобто перебувати в масках. Нічого страшного, життя продовжується, але з дитиною потрібно спілкуватися в масці.
Набагато гірше, коли всі сидять вдома, хтось захворів — і захворіла вся сім'я, бо люди не можуть вийти, транспорт не працює — це параліч. Хіба це життя? І це ж не додає нам захисту, якщо всі ховатимуться, вони не матимуть імунітету.
Навіть без вакцини кількість випадків знижуватиметься. Зараз ми бачимо, що хворих дуже багато, але пройде ще місяць, спостерігатимемо стабілізацію, після чого відбудеться зниження кількості заражень. Це закономірності епідемічного процесу. Вже багато людей, а особливо діти, школярі, перенесли цю хворобу, вони стануть тим самим прошарком, на тлі якого ми (дорослі) будемо більш захищеними. https://nv.ua/ukr/opinion_author/alla-mironenko.html
Алла Мироненко Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України
Збільшувати карантинні обмеження зараз навряд чи потрібно, це пізно робити на стадії, коли процес вже так масово запущено.
Не потрібно було поспішати вводити обмеження, коли в країні ще не було поширення. Але це зробили — і від цього постраждала економіка. Тепер ці дії, навпаки, будуть трохи запізнылими. Тепер потрібно сприяти відповідній організації медичної служби, щоб зменшити кількість втрат, тому що вже зараз у Києві навіть нікуди класти хворих.
Варто пам’ятати, що люди заражаються у першу чергу в сім'ї, там, де не дотримуються правил індивідуального захисту. Якщо люди не дотримуватимуться цих правил, вони хворітимуть та заражатимуться. Тут не принципово, який буде карантин — жорсткий чи не жорсткий.
Коли люди їздять у транспорті, вони фактично всі перебувають у масках і не інфікуються. Зараження відбувається при тривалому близькому контакті. Як правило, пасажир громадського транспорту не проводить у ньому пів дня, не вживає там їжу та не скидає маску. Тому, коли всі в масках, людині нічого не загрожує, але коли хтось приходить додому хворий і на це вчасно не відреагували, а саме: не вдягли маски, не ізолювали хворого — то, звичайно, сім'я буде також інфікована.
Малі діти та школярі хворіють безсимптомно, або малосимптомно, але хворіючи, вони створюють той імунний прошарок суспільства, який захистить від інфікування в подальшому. Якщо в сім'ї є школяр або дитина, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, до неї дідусі та бабусі мають ставитися, як до потенційного джерела інфекції, тобто перебувати в масках. Нічого страшного, життя продовжується, але з дитиною потрібно спілкуватися в масці.
Набагато гірше, коли всі сидять вдома, хтось захворів — і захворіла вся сім'я, бо люди не можуть вийти, транспорт не працює — це параліч. Хіба це життя? І це ж не додає нам захисту, якщо всі ховатимуться, вони не матимуть імунітету.
Навіть без вакцини кількість випадків знижуватиметься. Зараз ми бачимо, що хворих дуже багато, але пройде ще місяць, спостерігатимемо стабілізацію, після чого відбудеться зниження кількості заражень. Це закономірності епідемічного процесу. Вже багато людей, а особливо діти, школярі, перенесли цю хворобу, вони стануть тим самим прошарком, на тлі якого ми (дорослі) будемо більш захищеними. https://nv.ua/ukr/opinion_author/alla-mironenko.html
по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
сумбурно одна вода , "смешалось все в кучу люди кони " никакой конкретики только бал бал бла как и весь уровень наших СМИ , только под двум больницам, количество пневмоний есть, количество людей на кислороде нет . Кроме истошных криков - все плохо всего не хватает , в статье больше ничего нет.
Алла Мироненко Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України - не ездила в маршрутках в час пик по этому не знает о чем говорит , я 2-4 раза проехал за этот сезон ( еще до потери нюха) , все окна закрыты душегубка воздух не меняется вообще , тут не то что вирусы тут банально углекислого газа столько что можно сознание потерять , вентиляции нет вообще - благо относительно новые большие автобусы почти герметичны , кроме небольших щелочек вокруг двери ... Я 15 минут сыдел в маске ффп2 потом снял иначе бы сознание бы потерял , снял но не особо полегчало 50 минут в маршрутке и вышел такой чумной как будто пяный
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !