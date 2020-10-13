Алла МироненкоВірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН УкраїниЗбільшувати карантинні обмеження зараз навряд чи потрібно, це пізно робити на стадії, коли процес вже так масово запущено.Не потрібно було поспішати вводити обмеження, коли в країні ще не було поширення. Але це зробили — і від цього постраждала економіка. Тепер ці дії, навпаки, будуть трохи запізнылими. Тепер потрібно сприяти відповідній організації медичної служби, щоб зменшити кількість втрат, тому що вже зараз у Києві навіть нікуди класти хворих.Варто пам’ятати, що люди заражаються у першу чергу в сім'ї, там, де не дотримуються правил індивідуального захисту. Якщо люди не дотримуватимуться цих правил, вони хворітимуть та заражатимуться. Тут не принципово, який буде карантин — жорсткий чи не жорсткий.Коли люди їздять у транспорті, вони фактично всі перебувають у масках і не інфікуються. Зараження відбувається при тривалому близькому контакті. Як правило, пасажир громадського транспорту не проводить у ньому пів дня, не вживає там їжу та не скидає маску. Тому, коли всі в масках, людині нічого не загрожує, але коли хтось приходить додому хворий і на це вчасно не відреагували, а саме: не вдягли маски, не ізолювали хворого — то, звичайно, сім'я буде також інфікована.Малі діти та школярі хворіють безсимптомно, або малосимптомно, але хворіючи, вони створюють той імунний прошарок суспільства, який захистить від інфікування в подальшому.Якщо в сім'ї є школяр або дитина, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, до неї дідусі та бабусі мають ставитися, як до потенційного джерела інфекції, тобто перебувати в масках. Нічого страшного, життя продовжується, але з дитиною потрібно спілкуватися в масці.Набагато гірше, коли всі сидять вдома, хтось захворів — і захворіла вся сім'я, бо люди не можуть вийти, транспорт не працює — це параліч. Хіба це життя? І це ж не додає нам захисту, якщо всі ховатимуться, вони не матимуть імунітету.Навіть без вакцини кількість випадків знижуватиметься. Зараз ми бачимо, що хворих дуже багато, але пройде ще місяць, спостерігатимемо стабілізацію, після чого відбудеться зниження кількості заражень. Це закономірності епідемічного процесу. Вже багато людей, а особливо діти, школярі, перенесли цю хворобу, вони стануть тим самим прошарком, на тлі якого ми (дорослі) будемо більш захищеними.