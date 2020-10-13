RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1948194919501951>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:10

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:.....
Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
....

если в Украине не введён никакой из перечисленных вами правовых режимов, то тогда на каком основании ограничиваются конституционные права граждан на протяжении последних 7 месяцев и этот незаконный режим продлён до нового года?

а в чём рациональность нарушения закона? да и большинство принимаемых мер граничит с идеотизмом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:13

  lapay написав:
  Тракторист написав:Комаровский абсолютно прав в своих рассуждениях, но мнение специалистов наших политиков как правило интересует только тогда, когда оно совпадает с их собственным...

Якби імунітет зберігався пожиттєво, то певний сенс, у такій "вакцинації" молоді, мав би сенс. А так, на три-чотири місяці імунітету, зводять всі ці балачки про колективний імунітет до свідомого знищення населення.
Залишаєтся сподіватись на тотальний масковий режим чи гарну вакцину, з довгим періодом захисту.

если следовать вашим рассуждениям, то и вакцинация также бесполезна?

ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:23

  Тракторист написав:ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...


Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4484 раз.
Подякували: 7212 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:если следовать вашим рассуждениям, то и вакцинация также бесполезна?

ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...

При вакцинації летальність на кілька порядків меньша, ніж при хворобі. Ідіотизмом тотальний масковий режим був би тоді, коли ковідні хвори мали б характерні ознаки. А так як в половині випадків хвороба безсимптомна, довгий інкубаційній період, коли "здорові" заражають здорових, то тільки це і може врятувати, без локдауна.
Власне тому ковід-19 і став пандемією, що великий відсоток "здорових" і висока заразність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10824
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:39

  freeze написав:
  Тракторист написав:ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...


Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.


МОЗ нагадує: здоровим людям не треба носити маски... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...


Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.


МОЗ нагадує: здоровим людям не треба носити маски... ;)


Сами выдумали и сами посмеялись.
Прямо в тему.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4484 раз.
Подякували: 7212 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:06

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.


МОЗ нагадує: здоровим людям не треба носити маски... ;)


Сами выдумали и сами посмеялись.
Прямо в тему.

это из рекомендаций МОЗ в конце марта в самые разгар коронабесия, когда в Киеве закрыли метро... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Алла Мироненко
Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України

Збільшувати карантинні обмеження зараз навряд чи потрібно, це пізно робити на стадії, коли процес вже так масово запущено.

Не потрібно було поспішати вводити обмеження, коли в країні ще не було поширення. Але це зробили — і від цього постраждала економіка. Тепер ці дії, навпаки, будуть трохи запізнылими. Тепер потрібно сприяти відповідній організації медичної служби, щоб зменшити кількість втрат, тому що вже зараз у Києві навіть нікуди класти хворих.

Варто пам’ятати, що люди заражаються у першу чергу в сім'ї, там, де не дотримуються правил індивідуального захисту. Якщо люди не дотримуватимуться цих правил, вони хворітимуть та заражатимуться. Тут не принципово, який буде карантин — жорсткий чи не жорсткий.

Коли люди їздять у транспорті, вони фактично всі перебувають у масках і не інфікуються. Зараження відбувається при тривалому близькому контакті. Як правило, пасажир громадського транспорту не проводить у ньому пів дня, не вживає там їжу та не скидає маску. Тому, коли всі в масках, людині нічого не загрожує, але коли хтось приходить додому хворий і на це вчасно не відреагували, а саме: не вдягли маски, не ізолювали хворого — то, звичайно, сім'я буде також інфікована.

Малі діти та школярі хворіють безсимптомно, або малосимптомно, але хворіючи, вони створюють той імунний прошарок суспільства, який захистить від інфікування в подальшому.
Якщо в сім'ї є школяр або дитина, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, до неї дідусі та бабусі мають ставитися, як до потенційного джерела інфекції, тобто перебувати в масках. Нічого страшного, життя продовжується, але з дитиною потрібно спілкуватися в масці.

Набагато гірше, коли всі сидять вдома, хтось захворів — і захворіла вся сім'я, бо люди не можуть вийти, транспорт не працює — це параліч. Хіба це життя? І це ж не додає нам захисту, якщо всі ховатимуться, вони не матимуть імунітету.

Навіть без вакцини кількість випадків знижуватиметься. Зараз ми бачимо, що хворих дуже багато, але пройде ще місяць, спостерігатимемо стабілізацію, після чого відбудеться зниження кількості заражень. Це закономірності епідемічного процесу. Вже багато людей, а особливо діти, школярі, перенесли цю хворобу, вони стануть тим самим прошарком, на тлі якого ми (дорослі) будемо більш захищеними. https://nv.ua/ukr/opinion_author/alla-mironenko.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3732
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:15

  Ой+ написав:
Алла Мироненко
Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України

Збільшувати карантинні обмеження зараз навряд чи потрібно, це пізно робити на стадії, коли процес вже так масово запущено.

Не потрібно було поспішати вводити обмеження, коли в країні ще не було поширення. Але це зробили — і від цього постраждала економіка. Тепер ці дії, навпаки, будуть трохи запізнылими. Тепер потрібно сприяти відповідній організації медичної служби, щоб зменшити кількість втрат, тому що вже зараз у Києві навіть нікуди класти хворих.

Варто пам’ятати, що люди заражаються у першу чергу в сім'ї, там, де не дотримуються правил індивідуального захисту. Якщо люди не дотримуватимуться цих правил, вони хворітимуть та заражатимуться. Тут не принципово, який буде карантин — жорсткий чи не жорсткий.

Коли люди їздять у транспорті, вони фактично всі перебувають у масках і не інфікуються. Зараження відбувається при тривалому близькому контакті. Як правило, пасажир громадського транспорту не проводить у ньому пів дня, не вживає там їжу та не скидає маску. Тому, коли всі в масках, людині нічого не загрожує, але коли хтось приходить додому хворий і на це вчасно не відреагували, а саме: не вдягли маски, не ізолювали хворого — то, звичайно, сім'я буде також інфікована.

Малі діти та школярі хворіють безсимптомно, або малосимптомно, але хворіючи, вони створюють той імунний прошарок суспільства, який захистить від інфікування в подальшому.
Якщо в сім'ї є школяр або дитина, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, до неї дідусі та бабусі мають ставитися, як до потенційного джерела інфекції, тобто перебувати в масках. Нічого страшного, життя продовжується, але з дитиною потрібно спілкуватися в масці.

Набагато гірше, коли всі сидять вдома, хтось захворів — і захворіла вся сім'я, бо люди не можуть вийти, транспорт не працює — це параліч. Хіба це життя? І це ж не додає нам захисту, якщо всі ховатимуться, вони не матимуть імунітету.

Навіть без вакцини кількість випадків знижуватиметься. Зараз ми бачимо, що хворих дуже багато, але пройде ще місяць, спостерігатимемо стабілізацію, після чого відбудеться зниження кількості заражень. Це закономірності епідемічного процесу. Вже багато людей, а особливо діти, школярі, перенесли цю хворобу, вони стануть тим самим прошарком, на тлі якого ми (дорослі) будемо більш захищеними. https://nv.ua/ukr/opinion_author/alla-mironenko.html

по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:26

  adeges написав:Вот тут понятно про то кого как госпитализируют и как там дела с кислородом
https://zn.ua/HEALTH/covid-19-borba-vruchnuju.html

сумбурно одна вода , "смешалось все в кучу люди кони " никакой конкретики только бал бал бла :( как и весь уровень наших СМИ , только под двум больницам, количество пневмоний есть, количество людей на кислороде нет . Кроме истошных криков - все плохо всего не хватает , в статье больше ничего нет.

Алла Мироненко
Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України - не ездила в маршрутках в час пик по этому не знает о чем говорит , я 2-4 раза проехал за этот сезон ( еще до потери нюха) , все окна закрыты душегубка воздух не меняется вообще , тут не то что вирусы тут банально углекислого газа столько что можно сознание потерять , вентиляции нет вообще - благо относительно новые большие автобусы почти герметичны , кроме небольших щелочек вокруг двери ... Я 15 минут сыдел в маске ффп2 потом снял иначе бы сознание бы потерял , снял но не особо полегчало :( 50 минут в маршрутке и вышел такой чумной как будто пяный
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5417 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1948194919501951>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Starikan і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7249 1660751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 16:04
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20845)
14.10.2020 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.