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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1948194919501951

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38

  Тракторист написав:ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...

тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми :)

так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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