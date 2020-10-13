тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми
так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38
тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми
так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|