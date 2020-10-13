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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1948194919501951

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38

  Тракторист написав:ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...

тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми :)

так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:23

  Ой+ написав:
Алла Мироненко
Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України
......

Мягко говоря, не совсем грамотный текст как для д.м.н. Да и даже просто для образованного человека.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:32

  Тракторист написав:по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...

В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:49

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...

В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.


Взагалі то я привів Мироненко з позиції таких тез:
1) ввели зарано карантин і неорганізовано;
2) зараз вже запізно карантинитись;
3) молодь здатна забезпечити колективний імунітет.
Про економіку, освіту взагалі мовчу в умовах карантину.
Щодо сім'ї, то дійсно ризики зростають в чисельних багатовікових сім'ях.
В німців:
Хоча й виникають нові форми спільного життя, зростає і кількість домогосподарств з однієї особи. 41 відсоток усіх приватних домогосподарств складаються з однієї особи. https://www.tatsachen-ueber-deutschland ... pivzhyttya

Багатодітність та багатопоколінність це швидше в емігрантів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Сер 14 жов, 2020 16:04
ЛОБ

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