тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми
так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38
тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми
так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:23
Мягко говоря, не совсем грамотный текст как для д.м.н. Да и даже просто для образованного человека.
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:32
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:49
Взагалі то я привів Мироненко з позиції таких тез:
1) ввели зарано карантин і неорганізовано;
2) зараз вже запізно карантинитись;
3) молодь здатна забезпечити колективний імунітет.
Про економіку, освіту взагалі мовчу в умовах карантину.
Щодо сім'ї, то дійсно ризики зростають в чисельних багатовікових сім'ях.
В німців:
Багатодітність та багатопоколінність це швидше в емігрантів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:22
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