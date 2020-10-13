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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1948194919501951 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38 Тракторист написав: ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм... ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идотизм...

тебе уже писал коллега freeze, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми



так что, носи маску и не будь идиотом.

Хоть ты и неграмотный идеот тебе уже писал коллега, что больные в псих.больницы считают себя здоровымитак что, носи маску и не будь идиотом.Хоть ты и неграмотный идеот "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5392 З нами з: 31.08.09 Подякував: 353 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:23 Ой+ написав: Алла Мироненко

Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України

......

Мягко говоря, не совсем грамотный текст как для д.м.н. Да и даже просто для образованного человека. Мягко говоря, не совсем грамотный текст как для д.м.н. Да и даже просто для образованного человека. ЛАД 2 Повідомлень: 17360 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4243 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:32 Тракторист написав: по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%... по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...

В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна. В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна. antey1969 1

Повідомлень: 10000 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1196 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 18:49 antey1969 написав: Тракторист написав: по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%... по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...

В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна. В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.



Взагалі то я привів Мироненко з позиції таких тез:

1) ввели зарано карантин і неорганізовано;

2) зараз вже запізно карантинитись;

3) молодь здатна забезпечити колективний імунітет.

Про економіку, освіту взагалі мовчу в умовах карантину.

Щодо сім'ї, то дійсно ризики зростають в чисельних багатовікових сім'ях.

В німців:

https://www.tatsachen-ueber-deutschland ... pivzhyttya Хоча й виникають нові форми спільного життя, зростає і кількість домогосподарств з однієї особи. 41 відсоток усіх приватних домогосподарств складаються з однієї особи.

Багатодітність та багатопоколінність це швидше в емігрантів. Взагалі то я привів Мироненко з позиції таких тез:1) ввели зарано карантин і неорганізовано;2) зараз вже запізно карантинитись;3) молодь здатна забезпечити колективний імунітет.Про економіку, освіту взагалі мовчу в умовах карантину.Щодо сім'ї, то дійсно ризики зростають в чисельних багатовікових сім'ях.В німців:Багатодітність та багатопоколінність це швидше в емігрантів. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3733 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 19:22 freeze написав: Тракторист написав: ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм... ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...



Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность. Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.



Наполеон коронавируса . Наполеон коронавируса . moldashavanin

Повідомлень: 693 З нами з: 22.07.11 Подякував: 254 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1948194919501951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7249 1660809

ЛОБ Сер 14 жов, 2020 16:04