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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38
Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто иде
отизм...
тебе уже писал коллега freeze
, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми
так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:23
Ой+ написав:
Алла Мироненко
Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України
......
Мягко говоря, не совсем грамотный текст как для д.м.н. Да и даже просто для образованного человека.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:32
Тракторист написав:
по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...
В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.
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antey1969
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:49
antey1969 написав: Тракторист написав:
по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...
В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.
Взагалі то я привів Мироненко з позиції таких тез:
1) ввели зарано карантин і неорганізовано;
2) зараз вже запізно карантинитись;
3) молодь здатна забезпечити колективний імунітет.
Про економіку, освіту взагалі мовчу в умовах карантину.
Щодо сім'ї, то дійсно ризики зростають в чисельних багатовікових сім'ях.
В німців:
Багатодітність та багатопоколінність це швидше в емігрантів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:22
freeze написав: Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
Наполеон коронавируса .
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moldashavanin
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