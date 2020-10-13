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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:38
Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто иде
отизм...
тебе уже писал коллега freeze
, что больные в псих.больницы считают себя здоровыми
так что, носи маску и не будь идиотом.
Хоть ты и неграмотный идеот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:23
Ой+ написав:
Алла Мироненко
Вірусолог, доктор медичних наук, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України
......
Мягко говоря, не совсем грамотный текст как для д.м.н. Да и даже просто для образованного человека.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:32
Тракторист написав:
по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...
В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.
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antey1969
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:49
antey1969 написав: Тракторист написав:
по оценкам немецких врачей вероятность заражения в семье не превышает 20%...
В Германии более просторные квартиры у семей. В однушках там обычно не ютятся даже пары. Есть куда изолировать кашлюна.
Взагалі то я привів Мироненко з позиції таких тез:
1) ввели зарано карантин і неорганізовано;
2) зараз вже запізно карантинитись;
3) молодь здатна забезпечити колективний імунітет.
Про економіку, освіту взагалі мовчу в умовах карантину.
Щодо сім'ї, то дійсно ризики зростають в чисельних багатовікових сім'ях.
В німців:
Багатодітність та багатопоколінність це швидше в емігрантів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:22
freeze написав: Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
Наполеон коронавируса .
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moldashavanin
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:24
freeze написав: Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
в вашей псих больнице нужно отключить интернет . надоели ваши потоки дерьма .
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:30
moldashavanin написав:
в вашей псих больнице нужно отключить интернет . надоели ваши потоки дерьма .
Так не читай, мазохист)))
Чего так тянет читать, то что пугает )
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 14 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:33
freeze написав:
moldashavanin написав:
в вашей псих больнице нужно отключить интернет . надоели ваши потоки дерьма .
Так не читай, тупица-мазохист)))
Чего тебя идиота тянет читать, то что тебя пугает )
Я возомнил себя санитаром вашей псих больницы .
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:36
Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав:
МОЗ нагадує: здоровим людям не треба носити маски...
Сами выдумали и сами посмеялись.
Прямо в тему.
это из рекомендаций МОЗ в конце марта в самые разгар коронабесия, когда в Киеве закрыли метро...
Не выдумывайте бред, МОЗ никогда такого не советовал.
Вы тут в поте лица боретесь против ношения масок. Кабмином ещё в марте даже введены штрафные санкции за отсутствие масок в общественных местах.
МОЗ это составная часть Кабмина.
Составная часть Кабмина в принципе не может рекомендовать выполнять свои решения.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:40
freeze написав:
Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.
КСУ пришел к выводу, что ограничение прав граждан возможно лишь при соблюдении одновременно двух условий:
1) введении ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
;
2) ЗАКОНОМ
, то есть актом Верховного Совета Украины, а не подзаконным актом Кабинета Министров Украины.
Кабинет Министров Украины нарушил оба условия.
freeze написав:
МОЗ это составная часть Кабмина.
МОЗ не является составной частью Кабинета Министров Украины.
Кабинет Министров Украины - это высший
орган исполнительной власти.
МОЗ - это центральный
орган исполнительной власти.
Их деятельность регулируется разными статьями Конституции Украины и разными специальными законами.
freeze написав: Тракторист написав:
ну а ношение масок здоровыми людьми это просто идеотизм...
Даже в психбольнице большинство, наверное, считают себя здоровыми, но жизнь показывает, что часто это иллюзия самовнушения и недообследованность.
Кстати, ипохондрики
, которые считают, что они болеют телесно, в тоже время отрицают, что у них признаки возможного душевного заболевания, хотя все, на самом деле, наоборот.
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