freeze написав:Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.
КСУ пришел к выводу, что ограничение прав граждан возможно лишь при соблюдении одновременно двух условий: 1) введении ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ; 2) ЗАКОНОМ, то есть актом Верховного Совета Украины, а не подзаконным актом Кабинета Министров Украины. Кабинет Министров Украины нарушил оба условия.
Собственно то, что я и говорил. КСУ не отрицает возможность введенных ограничений, просто надо было, чтобы это сделала Рада.
МОЗ не является составной частью Кабинета Министров Украины. Кабинет Министров Украины - это высший орган исполнительной власти. МОЗ - это центральный орган исполнительной власти.
Соответственно писать о том что центральный орган исполнительной власти рекомендует не выполнять решения высшего органа исполнительной власти, могут только те, кто не понимает смысла того, что он пишет. Это я к утверждению тракториста.
ЛАД написав:Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.
Кабинет Министров Украины - это высший орган в системе органов исполнительной власти, а не, например, институт философии. Это в институте философии изучают философские категории, в частности, рационализм, а не в Кабинете Министров Украины.
Одной из задач Кабинета Министров Украины является исполнение Конституции и законов Украины (статья 116 Конституции Украины). При выполнении этой задачи Кабинет Министров Украины должен соблюдать ЗАКОННОСТЬ, то есть действовать на основе, в границах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины).
Тракторист написав:если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...
Там написано здоровим, а не "здоровим". Різниця між цими категоріями у негативному тесті на ковід. Дивився колись, розповідь жінки з Німеччині, коли половина гостей, на дні народженні дитини, захворіли на ковід через гостя, який не чихав і не кашляв, і таких випадків повно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тракторист написав:если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...
Там написано здоровим, а не "здоровим". Різниця між цими категоріями у негативному тесті на ковід. Дивився колись, розповідь жінки з Німеччині, коли половина гостей, на дні народженні дитини, захворіли на ковід через гостя, який не чихав і не кашляв, і таких випадків повно.
точность тестов не высока и массовое тестирование это или профанация или банальный маркетинг... коронавирусы известны науке уже более 50 лет и при тестировании нет гарантии, что именно у вас обнаружит тест...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...