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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1949195019511952

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:Акцент ваш был на том, что сами действия - карантинные мероприятия - кабмина неконституционны, а КСУ вроде как утверждал, что просто форма принятия решений неконституционна, а про сами мероприятия или невозможность их использования КСУ ничего не утверждал. Называется - почувствуйте разницу.

КСУ пришел к выводу, что ограничение прав граждан возможно лишь при соблюдении одновременно двух условий:
1) введении ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ;
2) ЗАКОНОМ, то есть актом Верховного Совета Украины, а не подзаконным актом Кабинета Министров Украины.
Кабинет Министров Украины нарушил оба условия.


Собственно то, что я и говорил.
КСУ не отрицает возможность введенных ограничений, просто надо было, чтобы это сделала Рада.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:МОЗ это составная часть Кабмина.

МОЗ не является составной частью Кабинета Министров Украины.
Кабинет Министров Украины - это высший орган исполнительной власти.
МОЗ - это центральный орган исполнительной власти.


Соответственно писать о том что центральный орган исполнительной власти рекомендует не выполнять решения высшего органа исполнительной власти, могут только те, кто не понимает смысла того, что он пишет. Это я к утверждению тракториста.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:58

  ЛАД написав:Мы здесь обсуждаем не юридическую чистоту действий украинского государства, а эпидемию ковида. В связи с этим здесь есть смысл обсуждать рациональность действий государства, а не их законность. Для обсуждения законности желающие могли бы создать новую ветку.

Кабинет Министров Украины - это высший орган в системе органов исполнительной власти, а не, например, институт философии.
Это в институте философии изучают философские категории, в частности, рационализм, а не в Кабинете Министров Украины.

Одной из задач Кабинета Министров Украины является исполнение Конституции и законов Украины (статья 116 Конституции Украины).
При выполнении этой задачи Кабинет Министров Украины должен соблюдать ЗАКОННОСТЬ, то есть действовать на основе, в границах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины).
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:18

  freeze написав:Не выдумывайте бред, МОЗ никогда такого не советовал.

https://m.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;

если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...

Там написано здоровим, а не "здоровим". Різниця між цими категоріями у негативному тесті на ковід.
Дивився колись, розповідь жінки з Німеччині, коли половина гостей, на дні народженні дитини, захворіли на ковід через гостя, який не чихав і не кашляв, і таких випадків повно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:50

  lapay написав:
  Тракторист написав:если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...

Там написано здоровим, а не "здоровим". Різниця між цими категоріями у негативному тесті на ковід.
Дивився колись, розповідь жінки з Німеччині, коли половина гостей, на дні народженні дитини, захворіли на ковід через гостя, який не чихав і не кашляв, і таких випадків повно.

точность тестов не высока и массовое тестирование это или профанация или банальный маркетинг... коронавирусы известны науке уже более 50 лет и при тестировании нет гарантии, что именно у вас обнаружит тест...

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:55

Все что нужно знать про эффективность лечения ковид в украине

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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:точность тестов не высока и массовое тестирование это или профанация или банальный маркетинг... коронавирусы известны науке уже более 50 лет и при тестировании нет гарантии, что именно у вас обнаружит тест...

Тим паче, всім потрібно носити маски. В нас зараз не проводяться епідрозслідування і ізоляція контактантів з хворим, як в Сінгапурі чи Кореї.
При епідемії першого ковіду, який був в Саудівській Аравії, жінки практично не хворіли, бо паранджа та сама маска.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:55

  Тракторист написав:если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?... ;)


Нет здоровых людей, есть недообследованные (С)
Надо исходить из того, что человек без маски в период эпидемии, убивающий стариков, есть просто банальный потенциальный убийца. Поэтому такое жесткое наказание - денежное - есть и в западных странах, а в восточных - могут и дубинками по голове настучать, чтобы мозги прочистить, видео из Индии, Китая прилагаются.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В РФ официально зарегистрировали ещё одну вакцину "ЭпиВакКорона" от НЦ Вектор.
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