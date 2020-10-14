Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:28
Специально для Yama.
За прошедшие сутки госпитализированы 799 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находились 466 пациентов. Кстати в марте в среднем госпитализировали 20 короновирусников в сутки.
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freeze
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Додано: Сер 14 жов, 2020 22:32
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели. По словам Макрона, нарушение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро (около 4,5 тысячи гривен). За повторное нарушение французам придется заплатить 1500 евро (почти 50 тысяч гривен). https://news.rbc.ua/rus/world/stolichnom-regione-frantsii-vvodyat-komendantskiy-1602701516.html
А мы будем устраивать марши. И концерты. И молиться.
ЛАД
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Додано: Сер 14 жов, 2020 22:48
freeze написав:
Специально для Yama.
За прошедшие сутки госпитализированы 799 человек.
На аппаратах искусственной вентиляции легких находились 466 пациентов.
Кстати в марте в среднем госпитализировали 20 короновирусников в сутки.
еще бы по кислороду количество и ссылку на источник
466 сколько у нас областных центров ? 24 - 27 кто как считает
466 /24 = 20 человек в каждом областном центре - достаточно много , а сколько было ДО марта сего года ? это только Ковидные или все вместе на ИВЛ ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
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Додано: Сер 14 жов, 2020 22:57
ЛАД написав:
А мы будем устраивать марши. И концерты. И молиться.
Время комендантского часа с 21.00 до 6.00. Отсечь посещение ночных клубов - понимаю. Концерты - возможно, но с натяжкой. Но вот марши и молиться вроде в схему не вписываются.
tumos
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Додано: Сер 14 жов, 2020 22:57
ЛАД написав:
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели. По словам Макрона, нарушение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро (около 4,5 тысячи гривен). За повторное нарушение французам придется заплатить 1500 евро (почти 50 тысяч гривен). https://news.rbc.ua/rus/world/stolichnom-regione-frantsii-vvodyat-komendantskiy-1602701516.html
А мы будем устраивать марши. И концерты. И молиться.
Такое ощущение, что вирус по ночам всех плющит, а днем назад в Китай улетает. Идиотизм полный с22.00 до 6.00 утра вирус атакует, а блин в другое время нет.
Ratatui
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:06
tumos написав: ЛАД написав:
А мы будем устраивать марши. И концерты. И молиться.
Время комендантского часа с 21.00 до 6.00. Отсечь посещение ночных клубов - понимаю. Концерты - возможно, но с натяжкой. Но вот марши и молиться вроде в схему не вписываются.
В схему вписывается ограничение гулянок.
ЛАД
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:25
Ratatui написав:Такое ощущение, что вирус по ночам всех плющит, а днем назад в Китай улетает. Идиотизм полный с22.00 до 6.00 утра вирус атакует, а блин в другое время нет.
Объяснение собственно простое.
К 22 часам посетители ресторанов, вечеринок, пабов успевают хорошенько упиться и перестают следить за социальной дистанцией.
Так не только у нас, но и по всему миру.
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freeze
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