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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 08:12
Статистики много выкладывает форумчанин zzzzzzzzzzzzz у себя в фейсбуке, там и по койкам и по ИВЛ, графики и таблички.https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 1602740085
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