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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:13
Интересно, спасибо.
Не знал. Оказывается Евгений, судя по гуглу, достаточно активный человек, на которого даже ссылаются СМИ.
Что-то он совсем убежал с форума, только по теме ОВГЗ сообщения.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 09:36
Вчерашняя статистика по миру, опять новые рекорды пандемии.
Во-первых, самое большое число новых коронавирусников за сутки + 381 000
Интересно, что это происходит, когда ситуация в двух странах (из трёх) лидеров - Индии и Бразилии - в принципе успокаивается.
в Европе безусловное лидерство у Франции.
Великобритания + 19 700 - максимум за всё время
Россия + 14 200 - максимум
Чехия + 9 500 - максимум
Италия + 7 300 - максимум
Польша + 6 500 - максимум
Румыния + 4 000 - максимум
Молдова + 1 150 - максимум
Относительное количество новых коронавирусников в Европе в общей мировой статистике по сравнению с началом лета выросло в три раза. Тогда доля Европы опускалась до 12 процентов общемировых случаев, сейчас 37 процентов.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 09:37
moldashavanin написав: freeze написав:
Любое дерьмо и тупость будете отмазывать ради своего коронавируса ?
Хоть раз что-то осмысленное способны написать, кроме односложных вбросов про дерьмо ?
Не плиточник, а ассенизатор похоже.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 10:26
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