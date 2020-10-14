Вчерашняя статистика по миру, опять новые рекорды пандемии.
Во-первых, самое большое число новых коронавирусников за сутки + 381 000
Интересно, что это происходит, когда ситуация в двух странах (из трёх) лидеров - Индии и Бразилии - в принципе успокаивается. в Европе безусловное лидерство у Франции. Великобритания + 19 700 - максимум за всё время Россия + 14 200 - максимум Чехия + 9 500 - максимум Италия + 7 300 - максимум Польша + 6 500 - максимум Румыния + 4 000 - максимум Молдова + 1 150 - максимум Относительное количество новых коронавирусников в Европе в общей мировой статистике по сравнению с началом лета выросло в три раза. Тогда доля Европы опускалась до 12 процентов общемировых случаев, сейчас 37 процентов.
freeze написав:Нет здоровых людей, есть недообследованные (С
С такими предположениями Вы зайдете в суд в шикарном костюме, а выйдете из суда, по крайней мере, без него, если не хуже, поскольку действует презумпция здоровья у человека, пока она не опровергнута именно тем, кто с нею не согласен.
freeze написав:Надо исходить из того, что человек без маски в период эпидемии, убивающий стариков, есть просто банальный потенциальный убийца. Поэтому такое жесткое наказание - денежное - есть и в западных странах, а в восточных - могут и дубинками по голове настучать, чтобы мозги прочистить, видео из Индии, Китая прилагаются.
Как же так, что и с презумпцией невиновности, пока она также не опровергнута в суде, у Вас большие проблемы? И кто потом родственникам десятки тысяч евро по курсу будет возмещать в случае реализации Ваших призывов - Вы или, как всегда, государственный бюджет: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie- ... -10102017/