Вчерашняя статистика по миру, опять новые рекорды пандемии.
Во-первых, самое большое число новых коронавирусников за сутки + 381 000
Интересно, что это происходит, когда ситуация в двух странах (из трёх) лидеров - Индии и Бразилии - в принципе успокаивается. в Европе безусловное лидерство у Франции. Великобритания + 19 700 - максимум за всё время Россия + 14 200 - максимум Чехия + 9 500 - максимум Италия + 7 300 - максимум Польша + 6 500 - максимум Румыния + 4 000 - максимум Молдова + 1 150 - максимум Относительное количество новых коронавирусников в Европе в общей мировой статистике по сравнению с началом лета выросло в три раза. Тогда доля Европы опускалась до 12 процентов общемировых случаев, сейчас 37 процентов.
freeze написав:Нет здоровых людей, есть недообследованные (С
С такими предположениями Вы зайдете в суд в шикарном костюме, а выйдете из суда, по крайней мере, без него, если не хуже, поскольку действует презумпция здоровья у человека, пока она не опровергнута именно тем, кто с нею не согласен.
freeze написав:Надо исходить из того, что человек без маски в период эпидемии, убивающий стариков, есть просто банальный потенциальный убийца. Поэтому такое жесткое наказание - денежное - есть и в западных странах, а в восточных - могут и дубинками по голове настучать, чтобы мозги прочистить, видео из Индии, Китая прилагаются.
Как же так, что и с презумпцией невиновности, пока она также не опровергнута в суде, у Вас большие проблемы? И кто потом родственникам десятки тысяч евро по курсу будет возмещать в случае реализации Ваших призывов - Вы или, как всегда, государственный бюджет: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie- ... -10102017/
ЛАД написав:Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к. Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн. Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках. И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.
Это нормально и правильно. Респираторы запаяны в индивидуальную упаковку, имеют серенький листик с описанием от ТОВ "НВП Бук" на украинском языке. Плюс на внешней стороне респиратора печать с указанием класса и ДСТУ В киевских аптеках без клапана стоят от 17 до 40 гривен, с клапаном от 41 до 60. Перед заказом желательно уточнять есть ли носовой зажим и с клапаном или без. На интернет площадках агрегаторов аптек бардак в этом вопросе, и респираторы без клапана могут на самом деле быть с клапаном и наоборот.
"NR" - если фильтрующая полумаска предназначена для использования только в течение одной смены, например, "FFP3 NR"
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 15 жов, 2020 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Школы в киевской области ушли на каникулы, с сегодня на две недели. Младшие классы отходили плановую неделю с 5-го по 9-е, два дня поучились и все. Поговаривают, что учителям дали две недели подготовится к дистанционке.
freeze написав:Извиняюсь, а с новым партнером в сексе надо исходить из презумпции и невиновности и полагать, что у него нет гепатита или ВИЧ и соответственно не использовать презерватив ?
Ковидиоты так и делают. И невдомек, что предохраняться надо. А те кто все-таки надевает презерватив, отрезают от него кончик, чтобы легче было.
Полная аналогия с ношением масок. Кто не одевает совсем - надеется что нежелательного не произойдет, а те кто все-таки одел, но носят на бороде или спущенные с носа, это то же самое что отрезать от него кончик, и в итоге получают то же что и не надевающие.