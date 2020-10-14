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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1952195319541955>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:13

  Бывалый написав:Статистики много выкладывает форумчанин zzzzzzzzzzzzz у себя в фейсбуке, там и по койкам и по ИВЛ, графики и таблички.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 1602740085


Интересно, спасибо.
Не знал. Оказывается Евгений, судя по гуглу, достаточно активный человек, на которого даже ссылаются СМИ.
Что-то он совсем убежал с форума, только по теме ОВГЗ сообщения.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:36

Вчерашняя статистика по миру, опять новые рекорды пандемии.

Во-первых, самое большое число новых коронавирусников за сутки + 381 000

Интересно, что это происходит, когда ситуация в двух странах (из трёх) лидеров - Индии и Бразилии - в принципе успокаивается.
в Европе безусловное лидерство у Франции.
Великобритания + 19 700 - максимум за всё время
Россия + 14 200 - максимум
Чехия + 9 500 - максимум
Италия + 7 300 - максимум
Польша + 6 500 - максимум
Румыния + 4 000 - максимум
Молдова + 1 150 - максимум
Относительное количество новых коронавирусников в Европе в общей мировой статистике по сравнению с началом лета выросло в три раза. Тогда доля Европы опускалась до 12 процентов общемировых случаев, сейчас 37 процентов.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:37

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
Любое дерьмо и тупость будете отмазывать ради своего коронавируса ?


Хоть раз что-то осмысленное способны написать, кроме односложных вбросов про дерьмо ?
Не плиточник, а ассенизатор похоже. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:26

У Гонконзі розробили спрей для носа з вакциною від COVID-19 та грипу
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:33

  freeze написав:Нет здоровых людей, есть недообследованные (С

С такими предположениями Вы зайдете в суд в шикарном костюме, а выйдете из суда, по крайней мере, без него, если не хуже, поскольку действует презумпция здоровья у человека, пока она не опровергнута именно тем, кто с нею не согласен.
  freeze написав:Надо исходить из того, что человек без маски в период эпидемии, убивающий стариков, есть просто банальный потенциальный убийца. Поэтому такое жесткое наказание - денежное - есть и в западных странах, а в восточных - могут и дубинками по голове настучать, чтобы мозги прочистить, видео из Индии, Китая прилагаются.

Как же так, что и с презумпцией невиновности, пока она также не опровергнута в суде, у Вас большие проблемы?
И кто потом родственникам десятки тысяч евро по курсу будет возмещать в случае реализации Ваших призывов - Вы или, как всегда, государственный бюджет:
https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie- ... -10102017/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:41

del
Востаннє редагувалось st512 в Чет 15 жов, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:41

  ЛАД написав:Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.
Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.
Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.
И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.

Это нормально и правильно.
Респираторы запаяны в индивидуальную упаковку, имеют серенький листик с описанием от ТОВ "НВП Бук" на украинском языке. Плюс на внешней стороне респиратора печать с указанием класса и ДСТУ
В киевских аптеках без клапана стоят от 17 до 40 гривен, с клапаном от 41 до 60.
Перед заказом желательно уточнять есть ли носовой зажим и с клапаном или без. На интернет площадках агрегаторов аптек бардак в этом вопросе, и респираторы без клапана могут на самом деле быть с клапаном и наоборот.

"NR" - если фильтрующая полумаска предназначена для использования только в течение одной смены, например, "FFP3 NR"
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 15 жов, 2020 10:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:43

Школы в киевской области ушли на каникулы, с сегодня на две недели. Младшие классы отходили плановую неделю с 5-го по 9-е, два дня поучились и все. Поговаривают, что учителям дали две недели подготовится к дистанционке.


Завдяки випробуванням на сирійських хом’яках китайські науковці з Гонконгу з’ясували

кабы чего не вышло...
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:48

  Igneus написав:Как же так, что и с презумпцией невиновности, пока она также не опровергнута в суде, у Вас большие проблемы?


Извиняюсь, а с новым партнером в сексе надо исходить из презумпции невиновности и полагать, что у него нет гепатита или ВИЧ и соответственно не использовать презерватив ?

  Igneus написав:И кто потом родственникам десятки тысяч евро по курсу будет возмещать в случае реализации Ваших призывов - Вы или, как всегда, государственный бюджет:


Уточните, в чём мой призыв ? А то логика некоторых мыслей мне часто бывает не ясной.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:51

  freeze написав:Извиняюсь, а с новым партнером в сексе надо исходить из презумпции и невиновности и полагать, что у него нет гепатита или ВИЧ и соответственно не использовать
презерватив ?

Ковидиоты так и делают. ;)
И невдомек, что предохраняться надо.
А те кто все-таки надевает презерватив, отрезают от него кончик, чтобы легче было.

Полная аналогия с ношением масок. Кто не одевает совсем - надеется что нежелательного не произойдет, а те кто все-таки одел, но носят на бороде или спущенные с носа, это то же самое что отрезать от него кончик, и в итоге получают то же что и не надевающие. :roll: :lol:
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