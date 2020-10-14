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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1952195319541955

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.
Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет.

Поцікавився спеціально для Вас.
Відповідь менеджера на питання стосовно мін.замовлення й ціни:
"Добрый день, минимальная партия от 10шт, Бук3К по 35грн\шт,  Бук 3 по 30грн\шт,   
З повагою, 
ТОВ «НВП  "БУК»... "
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:24

  Бывалый написав:Статистики много выкладывает форумчанин zzzzzzzzzzzzz у себя в фейсбуке, там и по койкам и по ИВЛ, графики и таблички.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 1602740085

Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.


P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:35

ЛАД
Поищите тогда Евгений Истребин в фейсбуке.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:Добрый день, минимальная партия от 10шт, Бук3К по 35грн\шт, Бук 3 по 30грн\шт

10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бывалый написав:ЛАД
Поищите тогда Евгений Истребин в фейсбуке.


Работает ссылочка у меня, это что то у Лада какие то накладки.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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