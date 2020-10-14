Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06
ЛАД написав:
Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.
Никто не знает цену производителя? На сайте
https://buk.com.ua
цен нет.
Поцікавився спеціально для Вас.
Відповідь менеджера на питання стосовно мін.замовлення й ціни:
"Добрый день, минимальная партия от 10шт, Бук3К по 35грн\шт, Бук 3 по 30грн\шт,
З повагою,
ТОВ «НВП "БУК»... "
stryzhko
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:24
Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.
P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.
ЛАД
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:35
ЛАД Поищите тогда Евгений Истребин в фейсбуке.
Бывалый
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42
stryzhko написав:
Добрый день, минимальная партия от 10шт, Бук3К по 35грн\шт, Бук 3 по 30грн\шт
10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?
st512
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42
Бывалый написав: ЛАД Поищите тогда Евгений Истребин в фейсбуке.
Работает ссылочка у меня, это что то у Лада какие то накладки.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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