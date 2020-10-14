Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06
ЛАД написав:
Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.
Никто не знает цену производителя? На сайте
https://buk.com.ua
цен нет.
Поцікавився спеціально для Вас.
Відповідь менеджера на питання стосовно мін.замовлення й ціни:
"Добрый день, минимальная партия от 10шт, Бук3К по 35грн\шт, Бук 3 по 30грн\шт,
З повагою,
ТОВ «НВП "БУК»... "
stryzhko
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:24
Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.
P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.
ЛАД
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:35
ЛАД Поищите тогда Евгений Истребин в фейсбуке.
Бывалый
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42
stryzhko написав:
Добрый день, минимальная партия от 10шт, Бук3К по 35грн\шт, Бук 3 по 30грн\шт
10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?
st512
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42
Бывалый написав: ЛАД Поищите тогда Евгений Истребин в фейсбуке.
Работает ссылочка у меня, это что то у Лада какие то накладки.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Додано: Чет 15 жов, 2020 12:52
ЛАД написав:
Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.
P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.
Соблюдая презумпцию невиновности, следует также уточнить, что определениями Шевченковского районного суда города Киева от 07 апреля 2020 года в нескольких уголовных делах наложены аресты на имущество некоторых граждан, в том числе, граждан Китая, которые подозреваются в том, что, в сговоре со служебными лицами подконтрольных им предприятий, осуществили экспорт медицинских масок по заниженным ценам, что привело к уклонению от уплаты налогов:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760122 http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760123 http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760124 http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760125 http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760126 http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760127 http://reyestr.court.gov.ua/Review/88760130
Апелляционные жалобы на некоторые из указанных выше определений оставлены без удовлетворения:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89479401 http://reyestr.court.gov.ua/Review/89563366 http://reyestr.court.gov.ua/Review/89590844 http://reyestr.court.gov.ua/Review/89590854
Ходатайство об отмене ареста на имущество, наложенного одним из указанных выше определений, также оставлено без удовлетворения:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90288973
Igneus
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:29
Министр развития Мюллер: «От последствий изоляции погибнет гораздо больше людей, чем от вируса» -
https://www.handelsblatt.com/politik/de ... 09144.html
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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