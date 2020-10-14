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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1953195419551956

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:13

  freeze написав:
  yama написав:У меня сразу возник вопрос зачем всех этих самостоятельно прямоходящих тестировать ...


А вы что там делали ?

как что ? сдавал мазок горло\нос на ПЦР в связи с потерей нюха. Результат обещали на понедельник. Лично мне то и не особо надо ,но дернул меня черт за язык сказать коллегам что запахи не чувствую, теперь шарахаются как от прокаженного, но до этого ж неделю у меню нюха не было я и не знал об этом пока не проанализировал ... так нормально тесно общались .
Хотел было со всеми перезнакомиться в очереди на свежом воздухе :mrgreen: , но решил приставать только к трем девушкам , одна потеря нюха и вкуса ( более ничего ) вторая уже весь спектр кашель температура , третья решала рабочие вопросы по телефону как и я без каких либо проблем рвалась на работу как и я , и женщина чуть постарше сказала что ее не пускают на работу без теста , иначе бы она не пришла. Но все так угрюмо серьезно на улице с дистанцией 2-3 метра по диагонали стояли :mrgreen: так и общались с 3-х метров

  st512 написав:
  yama написав:Жалко работника двое перчаток

До них все еще не дошло что хотяб бахилы можно не одевать.. Все что ниже шеи уже лишнее. Представляю сколько отходов, еще пару островов мусора в океане прибавится.

медицина у нас она как армия тупо но однообразно \ одинаково , Вон у армейцев в общей казарме больных держат не особо спешат изолировать , только через пару тройку дней настоятельных жалоб ... И солдатам делают экспресс тест , то есть ИФА ( скорее всего ) но на какие антитела кто знает ... после отрицательного выпускают обратно в казарму .
Что удивлио что в Поликлинниках\амбулаториях говорят что ИФА тест надо ждать две недели ... и только по показаниях ( со слов медсетры, она за доктора ) , странно, казалось бы ИФА проще ...
==========================
Сегодня клиент рассказывал что таки да что бы попасть во Львовскую клинику скорой помощи с КОВИД даже человеку в группе риска пришлось задействовать связи с властью ... только так ему удалось спасти тещу ... говорит что 70% капельниц оплачивало государство. Уж каких не уточнял ( может тех что с физраствором и глюкозой ) но в день теще шло по 10 капельниц.
Так что проблема с местами во Львове есть.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:35

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Бывалый написав:Статистики много выкладывает форумчанин zzzzzzzzzzzzz у себя в фейсбуке, там и по койкам и по ИВЛ, графики и таблички.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 1602740085

Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена.

P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.

Соблюдая презумпцию невиновности, следует также уточнить, что определениями Шевченковского районного суда города Киева ....

Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? :)
Спасибо, конечно, но нет.
Если можно, своими словами муть и связь этих решений с моими вопросами.
Заранее благодарен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:38

Вже читали новини? :)

"Свинячий коронавірус" загрожує людям - нове дослідження

Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/svinyachiy-koro ... 46104.html

зі. Судячи з усього - це буде новина сезону 22 :evil:

ззі. Як то кажуть (власники світу), кожній хаті свій короновірус... до повного знищення манюпаса...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:45

  change_pm написав:
"Свинячий коронавірус" загрожує людям - нове дослідження

Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/svinyachiy-koro ... 46104.html

зі. Судячи з усього - це буде новина сезону 22 :evil:

ззі. Як то кажуть (власники світу), кожній хаті свій короновірус... до повного знищення манюпаса...

блин нету слов ... они там что долбанулись все ? это уже не смешно ... прослеживается либо тупизна СМИ которые просто ловят новости по хайповей по модней по трендовей что бы их смотрели , или там сверху кто-то в мировом правительстве явно обнаглел ... такую пургу гнать ... коронавірус синдрому гострої діареї свиней Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/svinyachiy-koro ... 46104.html как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже
https://tsn.ua/svit/nova-pandemiya-vzhe ... CH_channel
Востаннє редагувалось yama в Чет 15 жов, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:52

  yama написав:как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже


Пандемия диареи в мире.

Звучит эпично. :mrgreen: :lol:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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