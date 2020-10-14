как что ? сдавал мазок горло\нос на ПЦР в связи с потерей нюха. Результат обещали на понедельник. Лично мне то и не особо надо ,но дернул меня черт за язык сказать коллегам что запахи не чувствую, теперь шарахаются как от прокаженного, но до этого ж неделю у меню нюха не было я и не знал об этом пока не проанализировал ... так нормально тесно общались .
Хотел было со всеми перезнакомиться в очереди на свежом воздухе , но решил приставать только к трем девушкам , одна потеря нюха и вкуса ( более ничего ) вторая уже весь спектр кашель температура , третья решала рабочие вопросы по телефону как и я без каких либо проблем рвалась на работу как и я , и женщина чуть постарше сказала что ее не пускают на работу без теста , иначе бы она не пришла. Но все так угрюмо серьезно на улице с дистанцией 2-3 метра по диагонали стояли так и общались с 3-х метров
медицина у нас она как армия тупо но однообразно \ одинаково , Вон у армейцев в общей казарме больных держат не особо спешат изолировать , только через пару тройку дней настоятельных жалоб ... И солдатам делают экспресс тест , то есть ИФА ( скорее всего ) но на какие антитела кто знает ... после отрицательного выпускают обратно в казарму .
Что удивлио что в Поликлинниках\амбулаториях говорят что ИФА тест надо ждать две недели ... и только по показаниях ( со слов медсетры, она за доктора ) , странно, казалось бы ИФА проще ...
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Сегодня клиент рассказывал что таки да что бы попасть во Львовскую клинику скорой помощи с КОВИД даже человеку в группе риска пришлось задействовать связи с властью ... только так ему удалось спасти тещу ... говорит что 70% капельниц оплачивало государство. Уж каких не уточнял ( может тех что с физраствором и глюкозой ) но в день теще шло по 10 капельниц.
Так что проблема с местами во Львове есть.