yama написав:У меня сразу возник вопрос зачем всех этих самостоятельно прямоходящих тестировать ...
А вы что там делали ?
как что ? сдавал мазок горло\нос на ПЦР в связи с потерей нюха. Результат обещали на понедельник. Лично мне то и не особо надо ,но дернул меня черт за язык сказать коллегам что запахи не чувствую, теперь шарахаются как от прокаженного, но до этого ж неделю у меню нюха не было я и не знал об этом пока не проанализировал ... так нормально тесно общались . Хотел было со всеми перезнакомиться в очереди на свежом воздухе , но решил приставать только к трем девушкам , одна потеря нюха и вкуса ( более ничего ) вторая уже весь спектр кашель температура , третья решала рабочие вопросы по телефону как и я без каких либо проблем рвалась на работу как и я , и женщина чуть постарше сказала что ее не пускают на работу без теста , иначе бы она не пришла. Но все так угрюмо серьезно на улице с дистанцией 2-3 метра по диагонали стояли так и общались с 3-х метров
st512 написав:
yama написав:Жалко работника двое перчаток
До них все еще не дошло что хотяб бахилы можно не одевать.. Все что ниже шеи уже лишнее. Представляю сколько отходов, еще пару островов мусора в океане прибавится.
медицина у нас она как армия тупо но однообразно \ одинаково , Вон у армейцев в общей казарме больных держат не особо спешат изолировать , только через пару тройку дней настоятельных жалоб ... И солдатам делают экспресс тест , то есть ИФА ( скорее всего ) но на какие антитела кто знает ... после отрицательного выпускают обратно в казарму . Что удивлио что в Поликлинниках\амбулаториях говорят что ИФА тест надо ждать две недели ... и только по показаниях ( со слов медсетры, она за доктора ) , странно, казалось бы ИФА проще ... ========================== Сегодня клиент рассказывал что таки да что бы попасть во Львовскую клинику скорой помощи с КОВИД даже человеку в группе риска пришлось задействовать связи с властью ... только так ему удалось спасти тещу ... говорит что 70% капельниц оплачивало государство. Уж каких не уточнял ( может тех что с физраствором и глюкозой ) но в день теще шло по 10 капельниц. Так что проблема с местами во Львове есть.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.
Соблюдая презумпцию невиновности, следует также уточнить, что определениями Шевченковского районного суда города Киева ....
Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами муть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.
ззі. Як то кажуть (власники світу), кожній хаті свій короновірус... до повного знищення манюпаса...
блин нету слов ... они там что долбанулись все ? это уже не смешно ... прослеживается либо тупизна СМИ которые просто ловят новости по хайповей по модней по трендовей что бы их смотрели , или там сверху кто-то в мировом правительстве явно обнаглел ... такую пургу гнать ... коронавірус синдрому гострої діареї свиней Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/svinyachiy-koro ... 46104.html как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже https://tsn.ua/svit/nova-pandemiya-vzhe ... CH_channel
Востаннє редагувалось yama в Чет 15 жов, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !