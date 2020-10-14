Додано: Чет 15 жов, 2020 14:13

freeze написав: yama написав: У меня сразу возник вопрос зачем всех этих самостоятельно прямоходящих тестировать ... У меня сразу возник вопрос зачем всех этих самостоятельно прямоходящих тестировать ...



А вы что там делали ? А вы что там делали ?

я и не знал об этом пока не проанализировал

st512 написав: yama написав: Жалко работника двое перчаток Жалко работника двое перчаток

До них все еще не дошло что хотяб бахилы можно не одевать.. Все что ниже шеи уже лишнее. Представляю сколько отходов, еще пару островов мусора в океане прибавится. До них все еще не дошло что хотяб бахилы можно не одевать.. Все что ниже шеи уже лишнее. Представляю сколько отходов, еще пару островов мусора в океане прибавится.

как что ? сдавал мазок горло\нос на ПЦР в связи с потерей нюха. Результат обещали на понедельник. Лично мне то и не особо надо ,но дернул меня черт за язык сказать коллегам что запахи не чувствую, теперь шарахаются как от прокаженного, но до этого ж неделю у меню нюха не было... так нормально тесно общались .Хотел было со всеми перезнакомиться в очереди на свежом воздухе, но решил приставать только к трем девушкам , одна потеря нюха и вкуса ( более ничего ) вторая уже весь спектр кашель температура , третья решала рабочие вопросы по телефону как и я без каких либо проблем рвалась на работу как и я , и женщина чуть постарше сказала что ее не пускают на работу без теста , иначе бы она не пришла. Но все так угрюмо серьезно на улице с дистанцией 2-3 метра по диагонали стоялитак и общались с 3-х метровмедицина у нас она как армия тупо но однообразно \ одинаково , Вон у армейцев в общей казарме больных держат не особо спешат изолировать , только через пару тройку дней настоятельных жалоб ... И солдатам делают экспресс тест , то есть ИФА ( скорее всего ) но на какие антитела кто знает ... после отрицательного выпускают обратно в казарму .Что удивлио что в Поликлинниках\амбулаториях говорят что ИФА тест надо ждать две недели ... и только по показаниях ( со слов медсетры, она за доктора ) , странно, казалось бы ИФА проще ...==========================Сегодня клиент рассказывал что таки да что бы попасть во Львовскую клинику скорой помощи с КОВИД даже человеку в группе риска пришлось задействовать связи с властью ... только так ему удалось спасти тещу ... говорит что 70% капельниц оплачивало государство. Уж каких не уточнял ( может тех что с физраствором и глюкозой ) но в день теще шло по 10 капельниц.Так что проблема с местами во Львове есть.