yama написав:У меня сразу возник вопрос зачем всех этих самостоятельно прямоходящих тестировать ...
А вы что там делали ?
как что ? сдавал мазок горло\нос на ПЦР в связи с потерей нюха. Результат обещали на понедельник. Лично мне то и не особо надо ,но дернул меня черт за язык сказать коллегам что запахи не чувствую, теперь шарахаются как от прокаженного, но до этого ж неделю у меню нюха не было я и не знал об этом пока не проанализировал ... так нормально тесно общались . Хотел было со всеми перезнакомиться в очереди на свежом воздухе , но решил приставать только к трем девушкам , одна потеря нюха и вкуса ( более ничего ) вторая уже весь спектр кашель температура , третья решала рабочие вопросы по телефону как и я без каких либо проблем рвалась на работу как и я , и женщина чуть постарше сказала что ее не пускают на работу без теста , иначе бы она не пришла. Но все так угрюмо серьезно на улице с дистанцией 2-3 метра по диагонали стояли так и общались с 3-х метров
st512 написав:
yama написав:Жалко работника двое перчаток
До них все еще не дошло что хотяб бахилы можно не одевать.. Все что ниже шеи уже лишнее. Представляю сколько отходов, еще пару островов мусора в океане прибавится.
медицина у нас она как армия тупо но однообразно \ одинаково , Вон у армейцев в общей казарме больных держат не особо спешат изолировать , только через пару тройку дней настоятельных жалоб ... И солдатам делают экспресс тест , то есть ИФА ( скорее всего ) но на какие антитела кто знает ... после отрицательного выпускают обратно в казарму . Что удивлио что в Поликлинниках\амбулаториях говорят что ИФА тест надо ждать две недели ... и только по показаниях ( со слов медсетры, она за доктора ) , странно, казалось бы ИФА проще ... ========================== Сегодня клиент рассказывал что таки да что бы попасть во Львовскую клинику скорой помощи с КОВИД даже человеку в группе риска пришлось задействовать связи с властью ... только так ему удалось спасти тещу ... говорит что 70% капельниц оплачивало государство. Уж каких не уточнял ( может тех что с физраствором и глюкозой ) но в день теще шло по 10 капельниц. Так что проблема с местами во Львове есть.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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P.s. Спасибо всем ответивших о Буках.
Соблюдая презумпцию невиновности, следует также уточнить, что определениями Шевченковского районного суда города Киева ....
Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами суть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 жов, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
ззі. Як то кажуть (власники світу), кожній хаті свій короновірус... до повного знищення манюпаса...
блин нету слов ... они там что долбанулись все ? это уже не смешно ... прослеживается либо тупизна СМИ которые просто ловят новости по хайповей по модней по трендовей что бы их смотрели , или там сверху кто-то в мировом правительстве явно обнаглел ... такую пургу гнать ... коронавірус синдрому гострої діареї свиней Більше читайте тут: https://tsn.ua/nauka_it/svinyachiy-koro ... 46104.html как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже https://tsn.ua/svit/nova-pandemiya-vzhe ... CH_channel
Востаннє редагувалось yama в Чет 15 жов, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
ЛАД написав:Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами муть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.
"... Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) ОСОБА_3 та ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу ОСОБА_2 304 000 медичних масок (респіратор БУК-3 (FFP3) за ціною 1,23 грн. кожна.
У подальшому ОСОБА_2 з 25 лютого по 06 березня 2020 року у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів,сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Королівства Іспанія на адресу підприємства нерезидента «Wasabilabss.I.».
Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Бук.Юа», ТОВ «НВП «Бук», а також ФОП « ОСОБА_4 » і громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 здійснили поставку на експорт медичних масок на адресу підприємства нерезидента «Wasabilabs» по значно заниженим цінам, у зв`язку з чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 15 млн. грн. "
yama написав:как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже
Пандемия диареи в мире.
Звучит эпично.
Там, в шутке, продолжение было. самые ярые масочники, тьфу, памперсники, будут даже в памперсе на унитаз ходить.
Если будет передаваться как остальные коронавирусы, то подгузники будут просто вдобавок к маске ))) Шутка. Здоровые будут в масках, а уже больные только в подгузниках, им уже маски ни к чему будут. Легко различать. Но думаю шанс получить в 2021 году коронавирус свиней для человека очень мал, все знают снаряд редко в одну воронку падает, тем более 2021 год не високосный.