Додано: Чет 15 жов, 2020 17:11

freeze написав: yama написав: как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже



Пандемия диареи в мире.



Звучит эпично. Пандемия диареи в мире.Звучит эпично.

Померти стає ще страшніше... Померти стає ще страшніше...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell