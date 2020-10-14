здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19; якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...
Вы действительно тупой или просто троллингом здесь развлекаетесь??? Вы не можете знать больной или здоровый чихнул рядом с вами в магазине ( у него маска на подбородке,у вас-вообще нет),в течение нескольких дней у вас еще нет симптомов,а вы разговариваете,чихаете,кашляете среди людей. И даже если у вас архисильный иммунитет или вы вообще бессмертный,вы рискуете заразить свою семью, соседей в лифте,коллег на работе.
ЛАД написав:Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами суть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.
"... Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) ОСОБА_3 та ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) ..... При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайту https://prom.ua/ua/p1145828704-respirator-buk-ffp3.html встановлено, що фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн. ....... 1) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ «НВП «Бук» є громадянином України і проживає в місті Харкові.
2) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ "БУК.ЮА" є громадянином Туреччини і проживає в місті Текірдаг.
Ну и какой вывод? Нельзя покупать респираторы Бук? "фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн." - чтобы насчитать ущерб побольше, можно назвать и 2000 грн.