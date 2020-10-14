Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1954195519561957 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Чет 15 жов, 2020 17:35 Тракторист написав: freeze написав: Не выдумывайте бред, МОЗ никогда такого не советовал. Не выдумывайте бред, МОЗ никогда такого не советовал.

https://m.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031



здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;

якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;

если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?... если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...

Вы действительно тупой или просто троллингом здесь развлекаетесь??? Вы не можете знать больной или здоровый чихнул рядом с вами в магазине ( у него маска на подбородке,у вас-вообще нет),в течение нескольких дней у вас еще нет симптомов,а вы разговариваете,чихаете,кашляете среди людей. И даже если у вас архисильный иммунитет или вы вообще бессмертный,вы рискуете заразить свою семью, соседей в лифте,коллег на работе. Вы действительно тупой или просто троллингом здесь развлекаетесь??? Вы не можете знать больной или здоровый чихнул рядом с вами в магазине ( у него маска на подбородке,у вас-вообще нет),в течение нескольких дней у вас еще нет симптомов,а вы разговариваете,чихаете,кашляете среди людей. И даже если у вас архисильный иммунитет или вы вообще бессмертный,вы рискуете заразить свою семью, соседей в лифте,коллег на работе. Tat_888

Повідомлень: 76 З нами з: 11.06.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 17:37 Мизантроп несколько недель назад предупреждал о новой версии короны, и необходимости запасаться подгузниками несколько недель назад предупреждал о новой версии короны, и необходимости запасаться подгузниками Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12853 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7250 раз. Подякували: 3392 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 17:38 centurionus написав: freeze написав: yama написав: как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже



Пандемия диареи в мире.



Звучит эпично. Пандемия диареи в мире.Звучит эпично.

Померти стає ще страшніше... Померти стає ще страшніше...

«обосраться и не встать» звучит по новому ! «обосраться и не встать» звучит по новому ! як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2809 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5427 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 18:02 Igneus написав: ЛАД написав: Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили?

Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами суть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен. Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили?Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами суть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.

"... Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) ОСОБА_3 та ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) .....

При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайту https://prom.ua/ua/p1145828704-respirator-buk-ffp3.html встановлено, що фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн.

.......

1) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ «НВП «Бук» є громадянином України і проживає в місті Харкові.



2) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ "БУК.ЮА" є громадянином Туреччини і проживає в місті Текірдаг. "... Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 , а також службовими особами підконтрольних підприємствОСОБА_3 таОСОБА_4 , використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) .....При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайтувстановлено, що.......1) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИКє громадянином України і проживає в місті Харкові.2) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИКє громадянином Туреччини і проживає в місті Текірдаг.

Ну и какой вывод?

Нельзя покупать респираторы Бук?

"фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн." - чтобы насчитать ущерб побольше, можно назвать и 2000 грн. Ну и какой вывод?Нельзя покупать респираторы Бук?" - чтобы насчитать ущерб побольше, можно назвать и 2000 грн. ЛАД 2 Повідомлень: 17365 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4561 раз. Подякували: 4244 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 18:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире st512 написав: 10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?

Відправляють. Залишаєте заявку на сайті й чекаєте інструкцій на пошту. Відправляють. Залишаєте заявку на сайті й чекаєте інструкцій на пошту. stryzhko Повідомлень: 1336 З нами з: 04.10.16 Подякував: 330 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1954195519561957 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7249 1661325

ЛОБ Сер 14 жов, 2020 16:04