здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19; якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?...
Вы действительно тупой или просто троллингом здесь развлекаетесь??? Вы не можете знать больной или здоровый чихнул рядом с вами в магазине ( у него маска на подбородке,у вас-вообще нет),в течение нескольких дней у вас еще нет симптомов,а вы разговариваете,чихаете,кашляете среди людей. И даже если у вас архисильный иммунитет или вы вообще бессмертный,вы рискуете заразить свою семью, соседей в лифте,коллег на работе.
ЛАД написав:Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами суть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.
"... Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) ОСОБА_3 та ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) ..... При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайту https://prom.ua/ua/p1145828704-respirator-buk-ffp3.html встановлено, що фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн. ....... 1) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ «НВП «Бук» є громадянином України і проживає в місті Харкові.
2) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ "БУК.ЮА" є громадянином Туреччини і проживає в місті Текірдаг.
Ну и какой вывод? Нельзя покупать респираторы Бук? "фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн." - чтобы насчитать ущерб побольше, можно назвать и 2000 грн.
До конца года от коронавируса в Украине могут умереть до 20 тысяч человек — об этом свидетельствуют результаты анализа Киевской школы экономики.
Моделирование Киевской школы экономики свидетельствует о том, что Украина движется к наихудшему сценарию пандемии: эксперты предупреждают, что если не взять под контроль ситуацию в зонах активного распространения коронавируса, до конца года от COVID-19 могут умереть до 20 тысяч человек.
«Если текущая ситуация не изменится, то уже через две недели, в ноябре, ежедневное количество новых выявленных больных достигнет 10 тысяч. Нагрузка на медицинскую систему будет максимальной и выдержит только в том случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой», — предупредил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.
в последние дни общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72−75%, но такой уровень сложился за счет наличия в регионе койко-мест для детей и беременных.
Для оказания помощи больным определены кровати в двух детских больницах и больнице, оказывающей услуги беременным женщинам. Таких кроватей 630, заполнены 20−25 в среднем за сутки», — сказал Пастух, отметив, что указанные койко-места не могут быть заполнены взрослыми пациентами с коронавирусом.
В других лечебных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.
Пастух добавил, что при планировании количества койко-мест для больных коронавирусом в регионе были выделены 1,7 тысяч коек, однако на сегодняшний день их количество уже увеличено до 2,8 тысяч.
Харьковский врач об обстановке в COVID-больнице: За 36 лет в медицине такой беды еще не видел
В Харьковской областной клинической инфекционной больнице переполнены реанимации, пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, размещают в обычных палатах.
Об этом рассказал врач-анестезиолог харьковской инфекционки Владимир Корсунов.
«За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел», — коротко описал он ситуацию с COVID-19 в Харькове.
Врач подчеркнул, что среди тяжелобольных пациентов не только пожилые люди, в частности, у них на интубации находится 39-летняя женщина.
Корсунов добавил, что кислородные системы перегружены и могут не выдержать первых морозов.
«Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода», — добавил врач.
freeze написав: Но думаю шанс получить в 2021 году коронавирус свиней для человека очень мал, все знают снаряд редко в одну воронку падает, тем более 2021 год не високосный.
Это неверно. Интервалы между однотипными случайными событиями, как правило, подчиняются распределению Пуассона с максимумом в нуле. Т.е. такие события происходят тесными группами по несколько событий с большими интервалами между группами. Отсюда и поговорка "пришла беда - открывай ворота"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+