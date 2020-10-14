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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1955195619571958>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:35

  Тракторист написав:
  freeze написав:Не выдумывайте бред, МОЗ никогда такого не советовал.

https://m.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;

если я не оказываю помощь больным, не чихаю и не кашляю, то зачем мне надевать маску?... ;)

Вы действительно тупой или просто троллингом здесь развлекаетесь??? Вы не можете знать больной или здоровый чихнул рядом с вами в магазине ( у него маска на подбородке,у вас-вообще нет),в течение нескольких дней у вас еще нет симптомов,а вы разговариваете,чихаете,кашляете среди людей. И даже если у вас архисильный иммунитет или вы вообще бессмертный,вы рискуете заразить свою семью, соседей в лифте,коллег на работе.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:37

Мизантроп несколько недель назад предупреждал о новой версии короны, и необходимости запасаться подгузниками :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:38

  centurionus написав:
  freeze написав:
  yama написав:как кто-то шутил что следующий год будем ходить в памперсах и ностальгировать как было хорошо в масках , а ведь памперсы в разы дороже


Пандемия диареи в мире.

Звучит эпично. :mrgreen: :lol:

Померти стає ще страшніше...

«обосраться и не встать» звучит по новому ! :mrgreen:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:02

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Вы полагаете, у меня есть время и желание читать все решения судов, которые Вы перечислили? :)
Спасибо, конечно, но нет. Если можно, своими словами суть и связь этих решений с моими вопросами. Заранее благодарен.

"... Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) ОСОБА_3 та ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461) ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) .....
При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайту https://prom.ua/ua/p1145828704-respirator-buk-ffp3.html встановлено, що фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн.
.......
1) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ «НВП «Бук» є громадянином України і проживає в місті Харкові.

2) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТОВ "БУК.ЮА" є громадянином Туреччини і проживає в місті Текірдаг.

Ну и какой вывод?
Нельзя покупать респираторы Бук?
"фактична вартість 1 (однієї) медичної маски (респіратор БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн." - чтобы насчитать ущерб побольше, можно назвать и 2000 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

st512 написав:10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?

Відправляють. Залишаєте заявку на сайті й чекаєте інструкцій на пошту.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:Там, в шутке, продолжение было.
самые ярые масочники, тьфу, памперсники, будут даже в памперсе на унитаз ходить.


Зато для самых ярых антимасочников, тьфу, антипамперсников индустрия моды уже подсуетилась, и это почти не шутка. Вспомним недавние джинсы от Gucci, лучше даже джинсы Nordstrom.

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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

До конца года от коронавируса в Украине могут умереть до 20 тысяч человек — об этом свидетельствуют результаты анализа Киевской школы экономики.

Моделирование Киевской школы экономики свидетельствует о том, что Украина движется к наихудшему сценарию пандемии: эксперты предупреждают, что если не взять под контроль ситуацию в зонах активного распространения коронавируса, до конца года от COVID-19 могут умереть до 20 тысяч человек.

«Если текущая ситуация не изменится, то уже через две недели, в ноябре, ежедневное количество новых выявленных больных достигнет 10 тысяч. Нагрузка на медицинскую систему будет максимальной и выдержит только в том случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой», — предупредил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

https://nv.ua/ukraine/events/koronaviru ... 17989.html
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в последние дни общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72−75%, но такой уровень сложился за счет наличия в регионе койко-мест для детей и беременных.

Для оказания помощи больным определены кровати в двух детских больницах и больнице, оказывающей услуги беременным женщинам. Таких кроватей 630, заполнены 20−25 в среднем за сутки», — сказал Пастух, отметив, что указанные койко-места не могут быть заполнены взрослыми пациентами с коронавирусом.

В других лечебных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.

Пастух добавил, что при планировании количества койко-мест для больных коронавирусом в регионе были выделены 1,7 тысяч коек, однако на сегодняшний день их количество уже увеличено до 2,8 тысяч.

Харьковский врач об обстановке в COVID-больнице: За 36 лет в медицине такой беды еще не видел

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В Харьковской областной клинической инфекционной больнице переполнены реанимации, пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, размещают в обычных палатах.

Об этом рассказал врач-анестезиолог харьковской инфекционки Владимир Корсунов.

«За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел», — коротко описал он ситуацию с COVID-19 в Харькове.

Врач подчеркнул, что среди тяжелобольных пациентов не только пожилые люди, в частности, у них на интубации находится 39-летняя женщина.

Корсунов добавил, что кислородные системы перегружены и могут не выдержать первых морозов.

«Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода», — добавил врач.

https://nv.ua/ukraine/events/koronaviru ... 17322.html
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:05

  freeze написав: Но думаю шанс получить в 2021 году коронавирус свиней для человека очень мал, все знают снаряд редко в одну воронку падает, тем более 2021 год не високосный.

Это неверно. Интервалы между однотипными случайными событиями, как правило, подчиняются распределению Пуассона с максимумом в нуле.
Т.е. такие события происходят тесными группами по несколько событий с большими интервалами между группами. Отсюда и поговорка "пришла беда - открывай ворота" :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:08

В футбольном клубе “Александрии” 27 случаев заболевания

https://prosportua.com/udar-koronavirus ... olevaniya/

У всех нормальная температура и симптомов болезни нет.
Бывалый
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