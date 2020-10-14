vitaliian написав:

Харьковский врач об обстановке в COVID-больнице: За 36 лет в медицине такой беды еще не виделВ Харьковской областной клинической инфекционной больнице переполнены реанимации, пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, размещают в обычных палатах.Об этом рассказал врач-анестезиолог харьковской инфекционки Владимир Корсунов.«За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел», — коротко описал он ситуацию с COVID-19 в Харькове.Врач подчеркнул, что среди тяжелобольных пациентов не только пожилые люди, в частности, у них на интубации находится 39-летняя женщина.Корсунов добавил, что кислородные системы перегружены и могут не выдержать первых морозов.«Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода», — добавил врач.