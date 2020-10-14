st512 написав: 10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?
Відправляють. Залишаєте заявку на сайті й чекаєте інструкцій на пошту.
Купите китайские KN95 (FFP2) на Розетке (по 5 или 10 штук дешевле), хотите с клапаном, хотите без, и не мучайтесь. FFP3 для бытовых нужд - это оверкилл, это маска для медиков и людей, ухаживающих за ковидными больными. Буки неудобно надевать, там неупругие завязки через голову.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав:Интервалы между однотипными случайными событиями, как правило, подчиняются распределению Пуассона с максимумом в нуле. Т.е. такие события происходят тесными группами по несколько событий с большими интервалами между группами. Отсюда и поговорка "пришла беда - открывай ворота"
Відкрили лудоманам очі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vitaliian написав: Харьковский врач об обстановке в COVID-больнице: За 36 лет в медицине такой беды еще не видел В Харьковской областной клинической инфекционной больнице переполнены реанимации, пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, размещают в обычных палатах. Об этом рассказал врач-анестезиолог харьковской инфекционки Владимир Корсунов. «За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел», — коротко описал он ситуацию с COVID-19 в Харькове. Врач подчеркнул, что среди тяжелобольных пациентов не только пожилые люди, в частности, у них на интубации находится 39-летняя женщина. Корсунов добавил, что кислородные системы перегружены и могут не выдержать первых морозов. «Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода», — добавил врач. https://nv.ua/ukraine/events/koronaviru ... 17322.html
Мне интересно: зачем он всё это пишет? к кому обращается? что предлагает? Нагоняет панику - так паникеров в военное время расстреливали Что за мания 21 века - выкладывать свои переживания в соцсеть? Тем более врачу.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Согласно постановлению Кабмина, отныне в указанных городах и районах останавливается общественный транспорт, школы переходят на дистанционное обучение, а кино и спортзалы закрываются
И Чернигов тоже ...
Вашу мать ...
Ограничения в «красной» зоне В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ. При въезде из «красной» в другие зоны не нужно проходить тестирование, однако пересечение границ «красной» зоны возможно только на собственном автомобиле.
в Чернигове уже остановились троллейбусы?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Согласно постановлению Кабмина, отныне в указанных городах и районах останавливается общественный транспорт, школы переходят на дистанционное обучение, а кино и спортзалы закрываются
И Чернигов тоже ...
Вашу мать ...
Ограничения в «красной» зоне В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ. При въезде из «красной» в другие зоны не нужно проходить тестирование, однако пересечение границ «красной» зоны возможно только на собственном автомобиле.
в Чернигове уже остановились троллейбусы?
"Поезд стой, раз-два" Красная зона с понедельника 19.10 Буду держать всех в курсе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Все перепуганные харьковчане из этой ветки просто обязаны бросить работу, перейти на мартовский режим сидения дома с боязливым выходом в магазин раз в три-пять дней. И ни дай боже прогулки или иные вольности. Гулять только на балконах как это показывалось в роликах из Италии весной. Начинать прямо сейчас.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift