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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1955195619571958

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:12

  stryzhko написав:
st512 написав: 10-20 штук пересичному отправят или тока под договор с ФОПом?
Відправляють. Залишаєте заявку на сайті й чекаєте інструкцій на пошту.

Купите китайские KN95 (FFP2) на Розетке (по 5 или 10 штук дешевле), хотите с клапаном, хотите без, и не мучайтесь.
FFP3 для бытовых нужд - это оверкилл, это маска для медиков и людей, ухаживающих за ковидными больными. Буки неудобно надевать, там неупругие завязки через голову.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Интервалы между однотипными случайными событиями, как правило, подчиняются распределению Пуассона с максимумом в нуле.
Т.е. такие события происходят тесными группами по несколько событий с большими интервалами между группами. Отсюда и поговорка "пришла беда - открывай ворота"

Відкрили лудоманам очі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:23

  vitaliian написав: Харьковский врач об обстановке в COVID-больнице: За 36 лет в медицине такой беды еще не видел
В Харьковской областной клинической инфекционной больнице переполнены реанимации, пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, размещают в обычных палатах.
Об этом рассказал врач-анестезиолог харьковской инфекционки Владимир Корсунов.
«За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел», — коротко описал он ситуацию с COVID-19 в Харькове.
Врач подчеркнул, что среди тяжелобольных пациентов не только пожилые люди, в частности, у них на интубации находится 39-летняя женщина.
Корсунов добавил, что кислородные системы перегружены и могут не выдержать первых морозов.
«Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода», — добавил врач.
https://nv.ua/ukraine/events/koronaviru ... 17322.html

Мне интересно: зачем он всё это пишет? к кому обращается? что предлагает?
Нагоняет панику - так паникеров в военное время расстреливали :evil:
Что за мания 21 века - выкладывать свои переживания в соцсеть? Тем более врачу.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:26

  Бывалый написав:В футбольном клубе “Александрии” 27 случаев заболевания

https://prosportua.com/udar-koronavirus ... olevaniya/

У всех нормальная температура и симптомов болезни нет.

Именно поэтому и следует носить маску в общественном месте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Харьков попал в "красную" зону
Согласно постановлению Кабмина, отныне в указанных городах и районах останавливается общественный транспорт, школы переходят на дистанционное обучение, а кино и спортзалы закрываются

И Чернигов тоже ...

Вашу мать ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:39

  pesikot написав:Харьков попал в "красную" зону
Согласно постановлению Кабмина, отныне в указанных городах и районах останавливается общественный транспорт, школы переходят на дистанционное обучение, а кино и спортзалы закрываются

И Чернигов тоже ...

Вашу мать ...

Ограничения в «красной» зоне
В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ. При въезде из «красной» в другие зоны не нужно проходить тестирование, однако пересечение границ «красной» зоны возможно только на собственном автомобиле.

в Чернигове уже остановились троллейбусы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:До конца года от коронавируса в Украине могут умереть до 20 тысяч человек — об этом свидетельствуют результаты анализа Киевской школы экономики.

Когда Киевская школа экономики решила оживить мем про британских учёных, но уже с новыми героями.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:46

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Харьков попал в "красную" зону
Согласно постановлению Кабмина, отныне в указанных городах и районах останавливается общественный транспорт, школы переходят на дистанционное обучение, а кино и спортзалы закрываются

И Чернигов тоже ...

Вашу мать ...

Ограничения в «красной» зоне
В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ. При въезде из «красной» в другие зоны не нужно проходить тестирование, однако пересечение границ «красной» зоны возможно только на собственном автомобиле.

в Чернигове уже остановились троллейбусы?

"Поезд стой, раз-два"
Красная зона с понедельника 19.10
Буду держать всех в курсе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:49

  pesikot написав:Харьков попал в "красную" зону

Все перепуганные харьковчане из этой ветки просто обязаны бросить работу, перейти на мартовский режим сидения дома с боязливым выходом в магазин раз в три-пять дней. И ни дай боже прогулки или иные вольности. Гулять только на балконах как это показывалось в роликах из Италии весной. Начинать прямо сейчас. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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