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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1956195719581959

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56

moldashavanin

вирус живет исключительно в помещения магазинов , маршруток .
не любит вирус открытое пространство .[/quote]

Ага в европе магазины после 22.00 уже смешно. Они днём то не хотят работать , то сиеста то фиеста а после 22 это когда рак на горе свиснет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:58

  freeze написав:
Ratatui написав:Такое ощущение, что вирус по ночам всех плющит, а днем назад в Китай улетает. Идиотизм полный с22.00 до 6.00 утра вирус атакует, а блин в другое время нет.


Объяснение собственно простое.
К 22 часам посетители ресторанов, вечеринок, пабов успевают хорошенько упиться и перестают следить за социальной дистанцией.
Так не только у нас, но и по всему миру.


То есть днём на работе все дистанцируются друг от друга. а вечером как сливу зальют так перестают? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:00

о дерибане в МОЗ...

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:09

Тракторист
Ну кто бы мог подумать, выбрали же честного Зеленского.
А вон оно как получилось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15

Керівництво як "обезглавить" Ойропу.... :)

EU president self-isolates after mixing with all 27 presidents and prime ministers from the bloc

https://www.marketwatch.com/story/eu-pr ... latestnews

зі. Ойропейский президент пішла на самоізоляції після того, як перетерла зі всіма 27 президентами Ойропи і прем"єрами :)

ззі. Добре, що поки що не свинокоронокриза ... бо моя уява таке вже готова намалювати :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:24

[quote="5077938:Тракторист"][/quote]
Бред.
Море воды и ни одного конкретного факта по указанной Вами теме.
Зачем параноидальный бред ютьюб-попрошайки тащить на форум?
antey1969
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