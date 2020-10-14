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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:52
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56
moldashavanin
вирус живет исключительно в помещения магазинов , маршруток .
не любит вирус открытое пространство .[/quote]
Ага в европе магазины после 22.00 уже смешно. Они днём то не хотят работать , то сиеста то фиеста а после 22 это когда рак на горе свиснет.
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Ratatui
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:58
freeze написав:
Ratatui написав:Такое ощущение, что вирус по ночам всех плющит, а днем назад в Китай улетает. Идиотизм полный с22.00 до 6.00 утра вирус атакует, а блин в другое время нет.
Объяснение собственно простое.
К 22 часам посетители ресторанов, вечеринок, пабов успевают хорошенько упиться и перестают следить за социальной дистанцией.
Так не только у нас, но и по всему миру.
То есть днём на работе все дистанцируются друг от друга. а вечером как сливу зальют так перестают?
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Ratatui
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:00
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:09
Тракторист
Ну кто бы мог подумать, выбрали же честного Зеленского.
А вон оно как получилось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15
https://www.marketwatch.com/story/eu-pr ... latestnews
EU president self-isolates after mixing with all 27 presidents and prime ministers from the bloc
зі. Ойропейский президент пішла на самоізоляції після того, як перетерла зі всіма 27 президентами Ойропи і прем"єрами
ззі. Добре, що поки що не свинокоронокриза ... бо моя уява таке вже готова намалювати
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change_pm
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:24
[quote="5077938:Тракторист"][/quote]
Бред.
Море воды и ни одного конкретного факта по указанной Вами теме.
Зачем параноидальный бред ютьюб-попрошайки тащить на форум?
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antey1969
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ЛОБ
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