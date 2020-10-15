Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:52
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56
moldashavanin вирус живет исключительно в помещения магазинов , маршруток . не любит вирус открытое пространство .[/quote] Ага в европе магазины после 22.00 уже смешно. Они днём то не хотят работать , то сиеста то фиеста а после 22 это когда рак на горе свиснет.
Ratatui
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:58
freeze написав: Ratatui написав:Такое ощущение, что вирус по ночам всех плющит, а днем назад в Китай улетает. Идиотизм полный с22.00 до 6.00 утра вирус атакует, а блин в другое время нет.
Объяснение собственно простое.
К 22 часам посетители ресторанов, вечеринок, пабов успевают хорошенько упиться и перестают следить за социальной дистанцией.
Так не только у нас, но и по всему миру.
То есть днём на работе все дистанцируются друг от друга. а вечером как сливу зальют так перестают?
Ratatui
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:00
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:09
Тракторист Ну кто бы мог подумать, выбрали же честного Зеленского. А вон оно как получилось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15
EU president self-isolates after mixing with all 27 presidents and prime ministers from the bloc https://www.marketwatch.com/story/eu-pr ... latestnews
зі. Ойропейский президент пішла на самоізоляції після того, як перетерла зі всіма 27 президентами Ойропи і прем"єрами
ззі. Добре, що поки що не свинокоронокриза ... бо моя уява таке вже готова намалювати
change_pm
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:24
[quote="5077938:Тракторист"][/quote]
Бред. Море воды и ни одного конкретного факта по указанной Вами теме. Зачем параноидальный бред ютьюб-попрошайки тащить на форум?
antey1969
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:25
antey1969 написав: Тракторист написав:
Бред.
Море воды и ни одного конкретного факта по указанной Вами теме.
Зачем параноидальный бред ютьюб-попрошайки тащить на форум?
У персонажа все, что ни опус, то бредочек.
Успел даже с ПДР облажаться, заявив, что на Е95 макс. скорость 90км/ч, потому что там нет знака "дорога для автомобилей". Кароч лупит в штангу частенько....
Hotab
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:43
«Пока профильные службы отчитываются о том, что занято 70-73% коек, больных некуда везти. Людей с двусторонним воспалением легких оставляют дома без доступа к кислороду.
.... Ситуация катастрофическая», - сказал Владимир Скоробагач.
Надо, правда, учитывать приближающиеся выборы. Кучер и Скоробогач в разных политсилах.
В Харьковской областной государственной администрации планируют изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания. Для этого планируют создать мобильные бригады врачей.
Об этом на сессии Харьковского областного совета сообщил заместитель главы ХОГА Тарас Пастух, пишет KHARKIV TODAY. "У нас не хватает врачей, которые оказывают помощь в реанимациях. Врачей критически не хватает. Разрабатываем новый алгоритм. Создание мобильного парка оборудования, чтобы врачи первичного звена предоставляли помощь на дому — ставили капельницы, кислородные концентраторы. Таким образом мы сможем в большем количестве предоставлять помощь на начальном этапе болезни. Тогда человеку не нужна будет палата интенсивной терапии, если он будет на кислороде", — сказал Пастух. http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1310418.html
Кучер уверяет, что в "красную зону", кроме Харькова, попали Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7270042/index.amp
За последние сутки среди горожан зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на областной лабораторный центр.
https://www.057.ua/amp/news/2909615
При этом:
Прямая речь Кучера: "Что означает для Харькова и области переход в "красную зону"? Отвечу коротко и по существу. Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7270055/index.amp
ЛАД
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:24
https://pokupon.ua/kiev/zdorove/606222- ... m=personal
Тест на коронавирус (COVID 19) 5 городаx в сети диагностических лабораторий «N....»
(не реклама)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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