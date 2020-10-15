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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1957195819591960

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:28

  ЛАД написав:
«Пока профильные службы отчитываются о том, что занято 70-73% коек, больных некуда везти. Людей с двусторонним воспалением легких оставляют дома без доступа к кислороду.
....
Ситуация катастрофическая», - сказал Владимир Скоробагач.

Надо, правда, учитывать приближающиеся выборы. Кучер и Скоробогач в разных политсилах.

В Харьковской областной государственной администрации планируют изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания. Для этого планируют создать мобильные бригады врачей.

Об этом на сессии Харьковского областного совета сообщил заместитель главы ХОГА Тарас Пастух, пишет KHARKIV TODAY.

"У нас не хватает врачей, которые оказывают помощь в реанимациях. Врачей критически не хватает. Разрабатываем новый алгоритм. Создание мобильного парка оборудования, чтобы врачи первичного звена предоставляли помощь на дому — ставили капельницы, кислородные концентраторы. Таким образом мы сможем в большем количестве предоставлять помощь на начальном этапе болезни. Тогда человеку не нужна будет палата интенсивной терапии, если он будет на кислороде", — сказал Пастух.

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1310418.html

Кучер уверяет, что в "красную зону", кроме Харькова, попали Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7270042/index.amp

За последние сутки среди горожан зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на областной лабораторный центр.

https://www.057.ua/amp/news/2909615

При этом:
Прямая речь Кучера: "Что означает для Харькова и области переход в "красную зону"? Отвечу коротко и по существу.

Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7270055/index.amp

Если нет мест, персонала и оборудования на местах, откуда оно все появится на выезд. Ведь на выезде медики будут тратить время еще и на дорогу, я не говорю уже об автопарке, который придется увеличить в разы.
У дяди странные идеи.
Он на голубом глазу уверен, что коронавирусным больным достаточно привезти концентратор, раздышать их и уехать с кислородным концентратором обратно на базу? Или он их начнет раздавать на дом тысячами? Откуда он возьмет столько?
Этим будут заниматься врачи первички? Серьезно? У них сейчас своей работы нет? ОРЗ и другие болячки отменены в этом году? Или первичка будет нестись к коронавирусному, а прямиком после него принимать бабушек в своем кабинете?
Чтобы побыстрее заразить как можно больше народу?
Да после месяца такого нон-стопа половина первички переселится на больничные или уволится нафиг.
Клинический идиот!
Р/S: Кислород и палаты интенсивной терапии - это не одно и то же.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 жов, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:34

Увы, ремдесивир, самый обещающий противовирусный препарат, оказался практически бесполезным в лечении тяжелого течения коронавируса, и не способен статистически достоверно снижать летальность

Remdesivir has little effect on Covid-19 mortality, WHO study says
https://www.ft.com/content/ee9b611f-2b4 ... b804d17a94
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:Увы, ремдесивир, самый обещающий противовирусный препарат, оказался практически бесполезным в лечении тяжелого течения коронавируса


Если хилый сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб, Применяйте люди обтирание.(с)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:34

  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:38

antey1969
Я ещё не до конца процитировал:
ДОПОЛНЕНО. Такой алгоритм усиления первичного звена в борьбе с болезнью ХОГА будет предлагать утвердить НСЗУ и Министерству здравоохранения Украины.

Так что готовьтесь. :)

P.s. Чуть подробнее о мобильных бригадах здесь - https://2day.kh.ua/v-kharkove-sozdadut-mobilnye-brigady-vrachey-dlya-lecheniya-bolnykh-koronavirusom-na-domu
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:11

"Бесплатные тесты проводятся в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения, который очень часто меняется. В соответствии с последними изменениями, бесплатному тестированию подлежат лица с пневмонией и случаи подозрений. Что такое подозрение? Когда семейный врач ставит подозрение на ковид, направляется экстренное сообщение в лабораторный центр и присваивается эпидномер", — рассказала Махота в эфире программы "Інформаційний вечір".

По словам главного санврача области, для людей, которые контактировали с больными коронавирусом, бесплатное тестирование отменено.

"Устанавливается время медицинского наблюдения — 14 дней. Если за эти 14 дней у контактного лица нет клинических проявлений, оно не будет тестироваться и может приступить к работе без теста. Раньше если человек был контактным лицом, он не мог выйти на работу без негативно ПЦР-теста", — рассказала руководитель лабцентра.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135945-chto-izmenilos-komu-teper-polozheny-besplatnye-testy-na-covid-19-v-kharkove
Что для выписки достаточно одного теста, а не двух не цитирую. Это уже было.
Одного теста хватает, и не будут тратиться зря бюджетные деньги", — пояснила Махота.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:21

В Харькове школьников распустят на каникулы до 30 октября, а детские сады продолжат свою работу.
.....
Как уже сообщалось ранее, будут закрыты кинотеатры и спортзалы, при этом транспорт останавливать не планируют.

"Я настаиваю на том, что инфекция распространяется прежде всего в транспорте. Но это вопрос жизнедеятельности города. Через неделю решение будет пересмотрено", - заявил глава ОГА.

Продовольственные рынки в Харькове продолжат функционирование в обычном режиме. Базары, где торгуют остальными товарами, должны будут закрываться в 20:00. Кроме того, чиновники не стали ограничивать авиаперелеты и работу пригородного транспорта.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1136058-shkoly-detsady-transport-chto-izmenitsja-v-kharkove-kotoryj-voshel-v-krasnuju-zonu
Это "красная зона"?
В свете цифр, приведенных чуть выше freeze'ом, становится понятным решение, принятое по борьбе с ковидом.
Всего 25% умерших до 60 лет, т.е. трудоспособного возраста. При 5302 умерших на сегодня это примерно 1300 человек из 280 тыс. заболевших, т.е. около 0,5%.
"Допустимые потери".
ЛАД
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