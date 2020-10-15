«Пока профильные службы отчитываются о том, что занято 70-73% коек, больных некуда везти. Людей с двусторонним воспалением легких оставляют дома без доступа к кислороду. .... Ситуация катастрофическая», - сказал Владимир Скоробагач.
Надо, правда, учитывать приближающиеся выборы. Кучер и Скоробогач в разных политсилах.
В Харьковской областной государственной администрации планируют изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания. Для этого планируют создать мобильные бригады врачей.
Об этом на сессии Харьковского областного совета сообщил заместитель главы ХОГА Тарас Пастух, пишет KHARKIV TODAY.
"У нас не хватает врачей, которые оказывают помощь в реанимациях. Врачей критически не хватает. Разрабатываем новый алгоритм. Создание мобильного парка оборудования, чтобы врачи первичного звена предоставляли помощь на дому — ставили капельницы, кислородные концентраторы. Таким образом мы сможем в большем количестве предоставлять помощь на начальном этапе болезни. Тогда человеку не нужна будет палата интенсивной терапии, если он будет на кислороде", — сказал Пастух.
Если нет мест, персонала и оборудования на местах, откуда оно все появится на выезд. Ведь на выезде медики будут тратить время еще и на дорогу, я не говорю уже об автопарке, который придется увеличить в разы. У дяди странные идеи. Он на голубом глазу уверен, что коронавирусным больным достаточно привезти концентратор, раздышать их и уехать с кислородным концентратором обратно на базу? Или он их начнет раздавать на дом тысячами? Откуда он возьмет столько? Этим будут заниматься врачи первички? Серьезно? У них сейчас своей работы нет? ОРЗ и другие болячки отменены в этом году? Или первичка будет нестись к коронавирусному, а прямиком после него принимать бабушек в своем кабинете? Чтобы побыстрее заразить как можно больше народу? Да после месяца такого нон-стопа половина первички переселится на больничные или уволится нафиг. Клинический идиот! Р/S: Кислород и палаты интенсивной терапии - это не одно и то же.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 жов, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
"Бесплатные тесты проводятся в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения, который очень часто меняется. В соответствии с последними изменениями, бесплатному тестированию подлежат лица с пневмонией и случаи подозрений. Что такое подозрение? Когда семейный врач ставит подозрение на ковид, направляется экстренное сообщение в лабораторный центр и присваивается эпидномер", — рассказала Махота в эфире программы "Інформаційний вечір".
По словам главного санврача области, для людей, которые контактировали с больными коронавирусом, бесплатное тестирование отменено.
"Устанавливается время медицинского наблюдения — 14 дней. Если за эти 14 дней у контактного лица нет клинических проявлений, оно не будет тестироваться и может приступить к работе без теста. Раньше если человек был контактным лицом, он не мог выйти на работу без негативно ПЦР-теста", — рассказала руководитель лабцентра.
В Харькове школьников распустят на каникулы до 30 октября, а детские сады продолжат свою работу. ..... Как уже сообщалось ранее, будут закрыты кинотеатры и спортзалы, при этом транспорт останавливать не планируют.
"Я настаиваю на том, что инфекция распространяется прежде всего в транспорте. Но это вопрос жизнедеятельности города. Через неделю решение будет пересмотрено", - заявил глава ОГА.
Продовольственные рынки в Харькове продолжат функционирование в обычном режиме. Базары, где торгуют остальными товарами, должны будут закрываться в 20:00. Кроме того, чиновники не стали ограничивать авиаперелеты и работу пригородного транспорта.