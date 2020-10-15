Додано: Чет 15 жов, 2020 23:28

ЛАД написав: «Пока профильные службы отчитываются о том, что занято 70-73% коек, больных некуда везти. Людей с двусторонним воспалением легких оставляют дома без доступа к кислороду.

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Ситуация катастрофическая», - сказал Владимир Скоробагач.

Надо, правда, учитывать приближающиеся выборы. Кучер и Скоробогач в разных политсилах.



В Харьковской областной государственной администрации планируют изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания. Для этого планируют создать мобильные бригады врачей.



Об этом на сессии Харьковского областного совета сообщил заместитель главы ХОГА Тарас Пастух, пишет KHARKIV TODAY.



"У нас не хватает врачей, которые оказывают помощь в реанимациях. Врачей критически не хватает. Разрабатываем новый алгоритм. Создание мобильного парка оборудования, чтобы врачи первичного звена предоставляли помощь на дому — ставили капельницы, кислородные концентраторы. Таким образом мы сможем в большем количестве предоставлять помощь на начальном этапе болезни. Тогда человеку не нужна будет палата интенсивной терапии, если он будет на кислороде", — сказал Пастух.

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1310418.html



Кучер уверяет, что в "красную зону", кроме Харькова, попали Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7270042/index.amp



За последние сутки среди горожан зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на областной лабораторный центр.

https://www.057.ua/amp/news/2909615



При этом:

Прямая речь Кучера: "Что означает для Харькова и области переход в "красную зону"? Отвечу коротко и по существу.



Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7270055/index.amp Надо, правда, учитывать приближающиеся выборы. Кучер и Скоробогач в разных политсилах.При этом:

Если нет мест, персонала и оборудования на местах, откуда оно все появится на выезд. Ведь на выезде медики будут тратить время еще и на дорогу, я не говорю уже об автопарке, который придется увеличить в разы.У дяди странные идеи.Он на голубом глазу уверен, что коронавирусным больным достаточно привезти концентратор, раздышать их и уехать с кислородным концентратором обратно на базу? Или он их начнет раздавать на дом тысячами? Откуда он возьмет столько?Этим будут заниматься врачи первички? Серьезно? У них сейчас своей работы нет? ОРЗ и другие болячки отменены в этом году? Или первичка будет нестись к коронавирусному, а прямиком после него принимать бабушек в своем кабинете?Чтобы побыстрее заразить как можно больше народу?Да после месяца такого нон-стопа половина первички переселится на больничные или уволится нафиг.Клинический идиот!Р/S: Кислород и палаты интенсивной терапии - это не одно и то же.